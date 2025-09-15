Carpi troppo timido a Terni. I biancorossi finiscono ko

ternana

2

carpi

0

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Maestrelli, Martella; Bianay Balcot (22’st Meccariello), Vallocchia, Garetto, Ndrecka; Orellana (33’st Tripi); Ferrante (22’st Leonardi), Dubickas (43’st Romeo). A disp.: Vitali, Morlupo, Biondini, Valenti, Proietti, McJannet, Bruti, Longoni, Durmush, Brignola, Turella. All. Bellucci

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Stanzani (12’st Rigo), Figoli (22’st Amayah), Rosetti (33’st Pietra), Cecotti (22’st Casarini); Cortesi, Arcopinto (22’st Forte); Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Panelli, Pitti, Verza, Visani, Mahrani, Sall. All. Cassani

Arbitro: Di Cicco di Lanciano

Reti: 4’ Ferrante, 18’st aut. Sorzi

Note: spettatori totali 2970. Ammoniti Gerbi, Cecotti, Pietra. Angoli 7-3. Recupero 2’pt e 4’st

Il ’Liberati’ che aveva regalato 5 mesi fa la salvezza matematica impone a un Carpi opaco il primo stop stagionale.

Troppo timida la squadra di Cassani per poter impensierire la Ternana, capace di colpire in avvio di entrambi i tempi e portarsi a casa con merito la seconda vittoria di fila dopo i due ko d’esordio. È cominciato dunque col piede sbagliato il piccolo tour de force da 4 gare ravvicinate (3 fuori casa) che dovrebbero dare un primo metro di giudizio sulla forza dei biancorossi. E per la prima volta in stagione, contro l’avversario più forte fin qui affrontato, la squadra biancorossa si è mostrata in difficoltà, incapace di andare oltre a un palleggio spesso sterile, che a parte un tiro fuori di poco di Figoli dopo 53’ non ha mai dato la sensazione di poter impensierire la squadra di Liverani. Una volta disinnescato col raddoppio sistematico Cortesi, la Ternana ha sfruttato al meglio il gol di Ferrante dopo appena 4’ per costruire una gara da squadra di rango, lasciando la palla nei piedi del Carpi e colpendo in contropiede. Cassani aveva optato per Stanzani a destra e Arcopinto al fianco di Cortesi, ma non ha nemmeno potuto vedere gli effetti delle sue scelte perché dopo 240 secondi Ferrante, su una palla persa da Zagnoni, ha sorpreso Sorzi col destro da 30 metri. Il Carpi ha dovuto accelerare da subito, ma a parte qualche conclusione da lontano (Zagnoni e Cortesi) non ha mai punto. Anzi, è stata la Ternana col solito scatenato Ferrante a sfiorare due volte il 2-0, con Sorzi strepitoso nel togliere dalla porta il colpo di testa dell’attaccante proprio al 44’.

L’occasione di Figoli in avvio di ripresa sembrava poter cambiare l’andamento della gara, ma la Ternana ha ripreso subito il controllo e con un pizzico di fortuna ha trovato il 2-0 col tiro di Ferrante che ha colto il palo e poi la schiena di Sorzi finendo in rete. Un passivo che questa volta la squadra di Cassani non è riuscita a recuperare, nemmeno coi cambi (dentro prima Rigo, poi Amayah, Forte e Casarini quindi Pietra), rischiando di subire il terzo gol con Dubickas (decisivo Lombardi) in contropiede. Solo nel finale, con la gara ormai compromessa, la squadra biancorossa ha trovato qualche fiammata, reclamando con il check al ’Fvs’ due rigori su Cortesi e Forte, ma ormai era tardi per evitare il primo meritato ko.