Carrarese A Empoli senza Hasa e Illanes. In difesa ballottaggio tra Salamon e Oliana

Illanes ed Hasa non ce la fanno. La Carrarese parte per Empoli quest’oggi senza i due giocatori che a questo punto il tecnico salentino proverà a recuperare mercoledì sera nella gara interna contro il Modena. La Carrarese, comunque, quest’anno ha una rosa ancor più profonda che le permette di far fronte anche a qualche assenza pesante. A questo punto può scattare il toto formazione con Salamon che potrebbe avere un’altra chance per tenere le redini della difesa dopo l’esordio non convincente contro l’Avellino.

L’esperto centrale polacco ha una struttura importante ed è logico che abbia bisogno di un periodo di rodaggio prima di trovare la miglior condizione. C’è da mettere in conto anche un lasso di tempo necessario a trovare la completa sintonia coi compagni in campo. L’alternativa lì in mezzo è quella di rispolverare Oliana che non disputa una gara ufficiale ormai da tanto tempo a causa dell’infortunio alla spalla che ne ha compromesso la preparazione. Con tre partite in otto giorni è difficile pensare che le giochino tutte anche Ruggeri e Imperiale. Per questo non è escluso che l’ex laziale possa godere di un turno di riposo ed al suo posto possa venire utilizzato Calabrese (o lo stesso Oliana). Ruggeri, infatti, potrebbe tornare utile anche a sinistra per far rifiatare più avanti capitan Imperiale.

In mediana mister Calabro dovrebbe affidarsi a quelli che sinora sono stati i suoi uomini di riferimento: Schiavi, Zuelli e Bozhanaj. A destra potrebbe riprendersi il posto Zanon nell’ottica di un’alternanza con Bouah che proseguirà in questa settimana vista la serie di incontri ravvicinati. A sinistra si ripartirà con Cicconi ma Belloni, rientrato a disposizione, gli darà sicuramente il cambio contro il Modena o la Juve Stabia. Davanti, infine, il trittico di gare darà la possibilità all’allenatore di Melendugno di ruotare i tanti elementi a disposizione tenendo conto probabilmente anche delle diverse caratteristiche degli avversari.

Nel derby odierno ci si aspetta di rivedere Finotto dal primo minuto e magari la prima panchina per Abiuso. Il partner potrebbe essere un Sekulov che ha avuto un ottimo impatto partendo dall’inizio contro gli irpini. Le alternative, come detto, non mancano. Torregrossa finora, complici i problemini fisici, non è mai partito titolare ed aspetta la sua occasione. Stesso discorso vale per Arena che, in quanto arrivato in ritardo, è alla ricerca di un “posto al sole“.

Scalpitano naturalmente anche Accornero e Rubino che con gli ultimi ingressi hanno dovuto mordere il freno. Si è dovuto fermare di nuovo, infine, Distefano con tempi di recupero da valutare.