Carrarese a reti bianche. Azzurri stoppati dal Pineto. Gara con pochi sussulti. Annullato un gol a Capello

PINETO

0

CARRARESE

0

PINETO (4-3-3): Mercorelli 6; Baggi 6, De Santis 6, Ingrosso 6 (37’ st Villa sv), Borsoi 5; Germinario 6 (38’ st Iaccarino sv), Lombardi 6, Manu 6; Teraschi 5.5 (12’ st Njambe 6), Chakir 5.5 (29’ st Gambale 6), Volpicelli 6.5. A disp.: Grilli, Tavoni, Della Quercia, Macario, Foglia. All. Beni 6.

CARRARESE (3-4-1-2): Bleve 6; Illanes 6, Di Gennaro 6.5, Imperiale 6; Zanon 6 (43’ st Coppolaro sv), Della Latta 5.5 (8’ st Capezzi 6), Schiavi 6 (44’ st Zuelli sv), Cicconi 6; Panico 5.5 (19’ st Palmieri 6), Finotto 5.5; Capello 5.5. A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Grassini, Boli. All. Calabro 6.

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria 6.Guardalinee: Moroni-Singh.Quarto ufficiale: Scarati.

NOTE: spettatori 700 circa. Ammoniti: Schiavi, Della Latta, Capello, Chakir, Volpicelli, Manu, De Santis, Illanes, Coppolaro. Angoli 4-2 per la Carrarese. Recupero tempo pt 1’, st 4’.

PINETO – La Carrarese viene imbrigliata in Abruzzo da un buon Pineto, ma ottiene comunque un pareggio di sostanza, che vale l’ottavo risultato utile consecutivo. Non è stata una partita brillante e piacevole, quanto piuttosto spigolosa (9 ammoniti), tra due squadre che quasi mai hanno provocato apprensioni alle due difese. Alla Carrarese rimangono le recriminazioni per il gol annullato nel finale a Capello.

La partita si accende al 9’ con uno spunto di Cicconi, che chiama Mercorelli alla parata in corner. Il canovaccio del match è chiaro: la Carrarese prova a far valere l’ottimo stato di forma e il suo maggior valore tecnico anche per spegnere, sul nascere, lo spirito bellicoso di un Pineto altrettanto in salute (7 punti in 4 gare con la cura Beni). Con un possesso palla prolungato, ma poco efficace, la Carrarese fa correre il cronometro, ma le conclusioni nel primo tempo sono tutte di marca abruzzese: al 19’ si fa vedere Germinario con un sinistro telefonato; al 26’ ci prova Manu con un colpo di testa centrale, servito dal cross di Volpicelli e al 31’ il sinistro di Borsoi termina sul fondo.

Per rivedere al tiro la Carrarese bisogna attendere il 10’ della ripresa, quando è Capello a prendere la mira dalla lunga distanza, ma a peccare di precisione. Ma è clamorosa l’occasione sciupata dal Pineto, intorno al quarto d’ora: Volpicelli pesca Borsoi davanti a Bleve, ma il compagno rovina tutto sparacchiando sopra la traversa. Per la Carrarese un gol annullato al 39, tra qualche dubbio di troppo, per un fuorigioco segnalato a Capello, prima della conclusione a rete.