Carrarese a viso aperto. Dal Canto: "Dobbiamo dare continuità ai risultati. E battere la Recanatese»

Sulla strada della Carrarese domani pomeriggio allo stadio dei Marmi (ore 18.30) c’è una Recanatese che non si fa problemi a giocare in trasferta, dove ha ottenuto lo stesso numero di vittorie (3) conquistate in casa. Quella marchigiana è una squadra che segna molti gol (21) ma che ne subisce anche tanti (20). Alessandro Dal Canto e i suoi ragazzi devono prepararsi, dunque, a un avversario che molto probabilmente non verrà a Carrara per fare le barricate.

Dal Canto, potrebbe essere un match a viso aperto?

"Me lo auguro. In generale per chi guarda la partita è sempre meglio vedere due squadre che tentano di superarsi. Ognuno di noi due cercherà di vincerla con le proprie armi. Sappiamo che è una gara importante per i risultati che abbiamo fatto in questo periodo. C’è da cercare di dare continuità, cosa che ci è mancata ad un certo punto del campionato".

Com’è la situazione degli infortunati?

"Mercoledì abbiamo recuperato Di Gennaro mentre Morosini rimane ancora fuori così come i due lungodegenti Capezzi e Grassini".

A livello di formazione ha in mente qualche cambiamento?

"Col rientro a pieno regime Di Gennaro è logico che dietro sarà la ’solita minestra’ ovvero ci saranno 4 difensori per 3 posti e ad uno di loro toccherà star fuori. Dispiace perché sono bravi. Per il resto vedremo chi far giocare ma la squadra in generale sta bene e tutti mi danno ampie garanzie".

Che cosa si aspetta da questo rush finale del girone d’andata?

"Mi limito a guardare alla Recanatese. E’ meglio che ci concentriamo sempre sulla partita che abbiamo davanti senza star li a fare troppo calcoli perché avrebbe anche poco senso. Dobbiamo continuare il cammino con la massima fiducia in quelle che sono le nostre possibilità. E’ normale che avendo accumulato tanti punti di ritardo dalle due di testa se vogliamo restar loro aggrappati dobbiamo sbagliare poco. Però, ci sono anche gli altri... ".

Lo scorso anno avete girato a 32 punti. Quanto vuol migliorare questa statistica?

"Non viaggio con quel tipo di obbiettivo. Se vogliamo restare agganciati al gruppo di testa dobbiamo per forza cercare di superare quella quota. Pensiamo a fare una grande partita con la Recanatese perché, come dico sempre, per le caratteristiche che abbiamo per fare risultato pieno dobbiamo sempre passare dalla prestazione che sta nelle nostre corde".

