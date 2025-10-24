Carrarese Allo stadio dei “Marmi“ arriva il Venezia: "Potrebbe diventare il Sassuolo dello scorso anno"

Allo stadio dei Marmi arriva il Venezia ed Antonio Calabro prepara i suoi ragazzi ad una grande battaglia.

Che avversario si aspetta dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’approccio tattico?

"Parliamo di una squadra forte, retrocessa dalla Serie A che ha mantenuto tanto di quei giocatori abituati a fare quella categoria. L’impatto con la Serie B è stato buono, non ottimo, rispetto alle sue prerogative. Ha un grande allenatore che ha già dimostrato di saper far bene non solo in questa categoria. Il Venezia sono andato a vederlo anche dal vivo domenica ad Empoli ed ho avuto l’impressione che possa diventare un po’ il Sassuolo dello scorso anno per potenzialità dei suoi giocatori e di crescita come squadra. Anche il Sassuolo iniziò balbettando per poi ammazzare il campionato".

Facciamo un passo indietro a Pescara. Punto guadagnato o occasione persa?

"Quando giochi fuori casa e ti porti sul 2 a 0 è logico che ci sono dinamiche che vanno lette in maniera diversa ma puoi prendere gol anche al novantesimo e poi rischiare di pareggiarla o perderla nel recupero. Non puoi impedire completamente agli altri di fare qualcosa di positivo. Oltretutto ad un Pescara che aveva già recuperato 2 gol al Venezia e pareggiato in extremis anche col Sudtirol. Queste “negligenze“, insomma, non le abbiamo solo noi. C’è da cercare di evitarle e migliorarci, quello sì".

Ci sono assenze e/o dubbi per la gara col Venezia?

"Parlanti rimane sempre out mentre Calabrese è da attenzionare ma siamo più sul “no“ che sul “sì“. In settimana, inoltre, abbiamo avuto un paio di situazioni che ci siamo portati dietro dalla partita di Pescara e che sono rientrate ieri. Le dovremo valutare nella rifinitura per poi fare le scelte tenendo conto che martedì avremo un’altra partita e poi ancora un’altra. Dovremo fare determinate valutazioni avendo tre gare in una settimana. Sugli altri ho le idee chiare e penso solo a mettere in campo la miglior formazione per la prossima partita sia iniziale che dell’ultima mezzora".

La sua Carrarese sta avendo una media punti superiore rispetto a quella finale dello scorso anno. Pensa di riuscire a mantenerla?

"Non farei confronti perché sono dinamiche completamente diverse. C’è, però, un’analogia. Abbiamo degli Under che, come lo scorso anno, possono venir su quando inizieranno a prendere veramente confidenza con questo campionato ed a capire che cos’è la Serie B. Questo mi fa ben sperare se continuo a ragionare nell’ordine di mettere sempre più tasselli, forze fresche che potrebbero darci una mano nel proseguo. Io resto concentrato partita per partita. L’anno scorso dopo un avvio stentato abbiamo avuto una media importante che ci ha permesso di chiudere l’andata con 24 punti al settimo posto".