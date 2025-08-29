Carrarese Avvio di stagione scoppiettante. Mister Calabro non vuole cali di tensione

Col successo nel derby la Carrarese ha già eguagliato in un sol colpo il numero di punti fatti nelle prime 6 giornate dello scorso campionato. Gli azzurri sono stati una delle sorprese di questo primo turno ma sono attesi adesso alla riconferma tra le mura amiche.

IL BOLLETTINO

Mister Calabro non vuole cali di tensione e sta facendo lavorare alacremente i suoi ragazzi. Oggi è prevista una nuova doppia seduta dopo quella di mercoledì mentre sabato ci sarà un unico allenamento. Da mercoledì è in gruppo anche il polacco Salamon. E’ ancora presto per pensare alle scelte di formazione ma l’undici anti-Spezia ha dato ottime risposte ed è ipotizzabile una sua riconferma quasi in toto. L’unica variante potrebbe essere l’ingresso dal primo minuto di Cicconi in luogo del pur performante Belloni.

GLI AVVERSARI

La matricola Padova arriverà a Carrara alla ricerca dei primi punti in campionato. In attesa del Papu Gomez, che terminerà la squalifica ad ottobre, i biancoscudati punteranno molto su Kevin Lasagna, acquistato dal Verona poco più di una settimana fa e presentato ufficialmente in settimana. "Spetterà al mister scegliere se farmi partire dal primo minuto – ha dichiarato l’attaccante –. La Carrarese ha ottenuto uno dei risultati a sensazione della prima giornata ma contro lo Spezia non ha rubato nulla. L’anno scorso sono stati una sorpresa. Il loro campo in sintetico è un fattore. Sono una squadra che va forte ed ha grande intensità".

GLI ULTRÀ SULL’AVENTINO

C’è malumore su entrambi i fronti. A Carrara gli Ultras Lauro Perini, nonostante l’apertura del settore, hanno deciso di non entrare in Curva Nord in segno di protesta per il ritardo nell’esecuzione dei lavori promessi. Resteranno a tifare la propria squadra fuori dallo stadio. La vendita dei tagliandi sta procedendo, comunque, bene. Da Padova viene contestata la decisione di aver limitato a 200 i posti disponibili nel settore ospiti che ne può contenere in linea teorica 400. I gruppi organizzati si sono visti costretti a disdire i pullman prenotati per la trasferta. Sembra che gli ultras patavini siano intenzionati a scendere ugualmente in Toscana anche sprovvisti di biglietto e questo potrebbe creare problemi di ordine pubblico vista anche la rivalità fra tifoserie.

LA NUOVA MAGLIA

E’ un inno all’amore per la città la nuova divisa Home della Carrarese. Il blu intenso avvolge tutta la casacca, attraversato da una mappa stilizzata di Carrara che sembra disegnare le strade, le piazze e il cuore pulsante della comunità. Ogni linea è un richiamo al legame indissolubile tra la squadra e la sua gente. Il giallo, acceso e brillante, corre lungo il colletto, le maniche e i fianchi, come una scia luminosa che accende il blu e racconta l’orgoglio, l’energia e la voglia di continuare a scrivere pagine importanti per la storia del club e dell’intera città. Dietro, sotto il collo, la scritta “Città di Carrara“ ricorda a chiunque indossi questa maglia che non rappresenta soltanto una squadra, ma una comunità intera.