Carrarese Bruciati in poche ore 900 biglietti. Tifosi pronti a invadere l’Arena Garibaldi di Pisa

È già tutto esaurito il settore ospiti dell’Arena Garibaldi di Pisa. Nel pomeriggio di giovedì i tifosi azzurri hanno polverizzato in pochi minuti gli oltre 900 biglietti a loro disposizione e si preparano adesso all’invasione della città della Torre pendente per la delicatissima sfida fra i ragazzi di Calabro e quelli di Pippo Inzaghi. Non potranno fare lo stesso invece i tifosi dello Spezia in occasione del derby con la Carrarese in programma allo Stadio dei Marmi domenica 19 gennaio. La società marmifera ha confermato, attraverso una nota, le voci circolate negli scorsi giorni che prevedevano il divieto alla vendita dei biglietti per i tifosi spezzini: "Carrarese Calcio 1908 – si legge – comunica di aver ricevuto in data odierna notifica di un provvedimento restrittivo relativo alla gara Carrarese-Spezia con il quale viene vietata la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di La Spezia".

A deciderlo è stato l’Osservatorio delle Manifestazioni sportive, che ha valutato l’evento ad alto rischio. La Prefettura di Massa Carrara ha perciò scritto nell’apposito decreto che la gara "dovrà svolgersi con le seguenti prescrizioni: divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di La Spezia; divieto di utilizzo dei biglietti eventualmente già venduti ai medesimi; obbligo di vendita di biglietti solo nominativi, per limitare il rischio bagarinaggio". La prevendita dei biglietti per gli apuani avrà invece inizio la prossima settimana dopo lo svolgimento della riunione del Gruppo Operativo per la Sicurezza.

Tornando alla sfida contro i toscani, il Pisa nella giornata di ieri ha accolto nel proprio centro di allenamento di San Piero a Grado il bomber danese Henrik Meister. Arrivato dal Rennes con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 5,5-6 milioni di euro, il classe 2003 potrebbe essere a disposizione del tecnico Inzaghi già per la sfida di lunedì contro Schiavi e compagni. Si tratta di un acquisto di grande spessore (i francesi la scorsa estate avevano acquistato l’attaccante per ben 9 milioni dai norvegesi del Sarpsborg), il secondo dei nerazzurri dopo quello di Mattia Leoncini dal Legnago. Sul fronte cessioni, invece, la società pisana ha ufficializzato ieri la partenza di Pietro Beruatto con destinazione Sampdoria.