Carrarese, bye bye a Dal Canto e Lamma. Decisione clamorosa dopo il ko nel derby

Clamoroso alla Carrarese. La sconfitta nel derby con l’Arezzo ha fatto saltare la panchina di Alessandro Dal Canto, sollevato dall’incarico ieri pomeriggio assieme al suo vice Giuliano Lamma. Il comunicato della società, coi ringraziamenti di rito, è arrivato nel primo pomeriggio con l’allenamento improntato sulla riattivazione fisica che è stato diretto dal preparatore atletico Michele Balloni. E’ un esonero sorprendente perché la Carrarese sino al 94’ del posticipo del lunedì era ancora terza in classifica. Il tecnico veneto ha pagato a carissimo prezzo la prima sconfitta interna della stagione arrivata, fra l’altro, al termine di una gara sfortunata che sotto il profilo della prestazione era stata comunque positiva. La decisione, però, non sembra essere stata presa “di pancia“ ma arrivare da più lontano.

Le prime crepe si sono manifestate dopo il ko di Rimini. Dal Canto aveva provato a rimettere la barra a dritta vincendo i derby con Lucchese e Pontedera, oltretutto con la squadra decimata, ma lo 0 a 0 di Fermo all’inizio del girone di ritorno ha rafforzato le perplessità dell’entourage marmifero, acuite dal malumore di una parte della piazza. Ecco così che l’ultimo passo falso in classifica ha fatto scattare il drastico provvedimento. In casa azzurra, come di consuetudine, le bocche rimangono cucite ma i rumors parlano di una decisione molto sofferta anche per lo spessore umano della persona Dal Canto.

Non è semplice capire le motivazioni. Se all’allenatore siano state imputate mancanze a livello tecnico/tattico o di personalità. Quello che è chiaro è che la società ha voluto dare una sferzata all’ambiente e ai giocatori e allo stesso tempo un segnale che non è soddisfatta del rendimento della squadra e che non si accontenta dell’attuale posizione di classifica. E’ vero che la proprietà quest’anno ha fatto sforzi importanti ma è altrettanto vero che ci sono club che ne hanno fatti di ancora più ingenti e che stanno dietro la Carrarese. Dal Canto era reduce dal migliore girone d’andata della storia della società azzurra.

La squadra sino a domenica aveva la miglior difesa del girone. I numeri, insomma, sono dalla sua parte. Per chi arriverà dopo non sarà scontato far meglio. Il tecnico uscente rimane un tesserato della Carrarese e per questo non può rilasciare dichiarazioni. Appaiono scontati, comunque, il suo stupore e la delusione per questo accantonamento in corsa.

Ma le sorprese non finiscono. La società ha reso noto di aver ceduto in prestito al Brescia (Serie B), il difensore Raffaele Cartano, al quale rivolge un ringraziamento per l’impegno profuso e la dedizione mostrata in maglia azzurra, augurandogli le migliori fortune per il proseguimento dela carriera professionale.