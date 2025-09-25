Carrarese Caccia al biglietto per il derby di Empoli. Sekulov: "Serviranno concentrazione e attenzione"

In città è iniziata la corsa al biglietto per Empoli-Carrarese. Martedì pomeriggio si è aperta ufficialmente la prevendita per il settore ospiti di Curva Sud che può contenere bene 3100 spettatori. La vendita dei tagliandi per questo settore, al costo di 15 euro nei punti Vivaticket e tramite web con la modalità stampa a casa attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli, terminerà inderogabilmente sabato alle ore 19 mentre il giorno della gara non sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti sarà quello situato di fronte al PalaAramini. Ci sono le premesse perché domenica possa verificarsi un nuovo esodo di tifosi carrarini così com’è successo a più riprese nella passata stagione.

Nel derby toscano dello scorso anno i supporters apuani riempirono senza problemi il settore a loro dedicato ma si trattava di soli 900 posti. Il giorno di Santo Stefano allo stadio Luigi Ferraris se ne contarono ben 1684 contro la Sampdoria in una trasferta grosso modo con la stessa distanza chilometrica. In questi primi giorni sono già stati completati alcuni pullman e tanti si stanno organizzando per muoversi con mezzi propri. La Carrarese ha bisogno dei propri tifosi per provare a rialzare subito la testa e ad Empoli dovrebbe trovare ad accoglierla una larga rappresentanza di aficionados, ultras compresi naturalmente.

Ieri la squadra si è allenata in mattinata e più in generale per questa settimana lo staff tecnico ha preferito stilare un programma con un unico allenamento giornaliero. Una scelta condivisibile di non sovraccaricare di lavoro i giocatori in previsione dei tre incontri ravvicinati in campionato della settimana entrante. Della ricetta su come rialzarsi subito e sulle aspettative per il derby ha parlato ai canali ufficiali della società l’attaccante Nikola Sekulov: "Quello di domenica è stato un’incidente di percorso nel quale abbiamo gestito male la partita in sé ed in particolare il secondo tempo. Abbiamo preso 3 gol in superiorità numerica e questo non deve accadere mai più. Lavoreremo questa settimana duramente come abbiamo sempre fatto per andare a migliorare tutte quelle cose che non sono andate bene ma anche per affinare ulteriormente ciò che ha funzionato. Domenica c’è il derby e ovviamente sappiamo che sarà molto più sentito rispetto alle altre partite. Noi dovremo avere la massima concentrazione e fare attenzione al minimo dettaglio, consapevoli che potrà fare la differenza. Non vediamo l’ora di scendere in campo".

Oggi, intanto, l’Empoli sarà impegnato in Coppa Italia a Marassi contro il Genoa e sarà sicuramente sotto la lente di ingrandimento di tutto l’entourage apuano.