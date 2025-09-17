Carrarese Calabro mette nel mirino i Lupi. Curva Nord vuota, handicap per gli azzurri

Ieri è stato giorno di ripresa degli allenamenti per Carrarese ed Avellino. Gli azzurri si sono ritrovati allo stadio dei Marmi dopo ventiquattro ore di riposo mentre i prossimi avversari hanno goduto addirittura di tre giorni di relax. Per la gara di domenica il Gos (Gruppo Operativo Sicurezza) ha stabilito che per i tifosi locali la prevendita sarà attiva nei soli punti vendita della Provincia di Massa-Carrara e per i soli residenti della medesima Provincia e nel comune di Luni. Non sarà attiva, quindi, la vendita on line ed il titolo sarà incedibile. Dalle ore 19 del giorno precedente la gara i prezzi passeranno a tariffa match Day. Anche per questa gara sarà possibile per i tifosi locali occupare il settore “Gradinata-Curva“. Resta da capire al riguardo se ci sarà o meno un cambiamento di rotta da parte degli ultras che col Padova erano rimasti comunque fuori dallo stadio. Ieri sera dovrebbe essersi tenuta una loro nuova riunione per rivalutare la situazione.

In un momento sportivamente esaltante per la Carrarese è questa situazione di empasse a livello logistico l’unica nota stonata. Non avere la parte più calda ed appassionata della tifoseria dentro lo stadio è un handicap non indifferente, rimarcato anche da mister Calabro, ma i componenti la “Curva Nord Lauro Perini“ hanno spiegato in maniera chiara la propria sofferta presa di posizione in un recente comunicato e le loro ragioni rimangono rispettabilissime. Il rischio, come nella precedente partita, è che il tifo avversario alla fine possa essere preponderante non a livello numerico ma di intensità.

Dopo gli esodi a Frosinone (3000 presenze) e Modena (1400) potrebbe esserci, infatti, un altro spostamento in massa dei tifosi biancoverdi. Per i tifosi ospiti, sempre in base a quanto definito in sede di Gos, la prevendita dei tagliandi per il settore a loro dedicato è iniziata ieri per i soli residenti nella regione Campania e presso le biglietterie del circuito Ticketone. Anche qui è stata comunicata l’incedibilità del titolo e si è precisato che la vendita web non è attiva.

Per quanto riguarda la squadra mister Calabro ha iniziato a preparare il match contro i “lupi“ del Partenio sperando di recuperare anche Schiavi, Belloni e Torregrossa che arricchirebbero le soluzioni nei diversi reparti. Dei tre è naturalmente l’argentino quello che farebbe più comodo dal primo minuto. E’ difficile pensare ad uno stravolgimento della formazione, se non piuttosto a qualche accorgimento di natura tattica dovuto alle diverse caratteristiche dell’avversario, visto che a Catanzaro tutti hanno fatto la loro parte. E’ mancato un po’ Bozhanaj ma parliamo di un giocatore difficilmente replicabile nello scacchiere azzurro per la sua capacità di interpretare il ruolo di interno in maniera molto offensiva tale da rendere l’assetto degli apuani un 3-5-2 atipico.