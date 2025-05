Carrarese Calcio: Addii e Arrivederci tra Emozioni e Protagonisti in Piazza Alberica

Un ultimo bagno di folla in piazza Alberica ha salutato i protagonisti che hanno scritto quest’altra indimenticabile pagina di storia della Carrarese Calcio. Per alcuni di loro quello di venerdì sera con gli sportivi carrarini è stato un semplice arrivederci mentre per molti altri un vero e proprio addio. In ritiro a metà luglio vedremo sicuramente Nicholas Schiavi, che adesso tornerà nella sua Argentina, e il capitano Marco Imperiale, che scenderà in Sicilia. Tanti giocatori approfitteranno delle vacanze per concedersi un viaggio in qualche meta esotica. E’ il caso di Emanuele Zuelli, un altro degli elementi di proprietà della Carrarese e punto fermo della prossima stagione, che volerà a Bali per un paio di settimane.

Il più “richiesto“ in assoluto nella festa di congedo della Carrarese è stato come di consueto il tecnico Antonio Calabro che ha ricevuto cori a profusione ed è stato inondato dall’affetto della gente. Per circa due ore sorridente e con pazienza certosina si è prestato a stringere mani, concedere autografi, posare per foto e selfie sempre attorniato da un nugolo di tifosi. Il mister è entrato nel cuore di tutti, compresi famiglie e bambini. Si è creato un rapporto speciale con la città. Lui ha saputo toccare le corde giuste ma il popolo carrarino ha risposto con un calore e una riconoscenza che mai troverà altrove. Un aspetto questo che potrebbe fare la differenza in positivo se nel corso di questa lunga estate dovesse ricevere richieste allettanti.