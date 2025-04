Carrarese-Catanzaro 2-2: Cherubini e Shpendi salvano il pareggio

Carrarese 2 Catanzaro 2

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes (80’ Bouah), Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli (69’ Shpendi), Schiavi, Cicconi (80’ Belloni); Finotto (80’ Cerri), Cherubini; Torregrossa (55’ Milanese). A disp. Ravaglia, Oliana, Fontanarosa, Capezzi, Melegoni, Giovane, Manzari. All. Calabro.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione (80’ Coulibaly), Ilie (91’ Pagano), Compagnon (91’ Buso); Iemmello, Pittarello. A disp. Gelmi, Borrelli, Biasci, Seck, Maiolo, Corradi, Arditi, Paura. All. Caserta.

Arbitro: Monaldi di Macerata; assistenti Belsanti di Bari e Emmanuele di Pisa; quarto ufficiale Di Mario; VAR Guida; Avar Camplone.

Marcatori: 42’ Cherubini (CR), 54’ Compagnon (CT), 65’ Pittarello (CT), 81’ Shpendi (CR).

Note: spettatori 3950 per un incasso di 46.184 euro; angoli 12-5; ammonizioni Pittarello, Illanes, Imperiale, Guarino, Ilie, Zanon; recupero 1’ + 4’.

CARRARA – Dal paradiso all’inferno per ritrovarsi in purgatorio. La Carrarese ha messo sotto il Catanzaro per un tempo ma si è fatta trovare scoperta due volte nella prima parte della ripresa ed alla fine il pareggio conquistato nel finale rappresenta il male minore. La prima frazione, tutta di marca azzurra, si è aperta con un gran sinistro di Zuelli respinto da Pigliacelli (2’). Al 23’ è iniziato lo show di Cherubini che è entrato in area da sinistra tirando appena alto. Tanta pressione e calci d’angolo in serie per una Carrarese che al 42’ ha raccolto il frutto della sua superiorità con il gol di Cherubini, involatosi verso la porta su lancio di Zuelli e bravo a segnare con un diagonale angolato dopo aver saltato Scognamillo.

Dopo l’intervallo gli apuani sono rientrati con lo stesso spirito e Cherubini al 53’ ha sfiorato il raddoppio con un rasoterra respinto coi piedi dal portiere. Con la partita in apparente controllo il team di casa si è fatto sorprendere al 54’ da una combinazione in verticale rifinita da Iemmello e conclusa in gol da Compagnon. Gli uomini di Calabro hanno accusato il colpo e si sono fatti ritrovare scoperti su un’altra ripartenza al 65’. Stavolta è stato Pittarello a insaccare con un diagonale ravvicinato. La Carrarese non si è data per vinta. Calabro coi cambi le ha ridato freschezza e intensità. Il pubblico ha trascinato i propri beniamini al pareggio arrivato proprio da uno dei nuovi entrati. Shpendi all’81’ ha segnato con un bel tiro a giro su filtrante di Schiavi. Nel finale altro botta e risposta. All’88’ su punizione dal limite Iemmello neutralizzata Fiorillo. Sul fronte opposto nel recupero prima Cerri e poi Guarino di testa non hanno inquadrato la porta.

Gianluca Bondielli