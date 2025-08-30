Carrarese C’è euforia per il debutto ai Marmi : "Il Padova arriverà con il coltello tra i denti"

La Carrarese è attesa dalla prima prova interna della stagione. Queste le considerazioni di mister Calabro nella conferenza stampa pre gara.

Che Padova si aspetta di trovare?

"Lo abbiamo analizzato molto seriamente e ad Empoli ha messo in evidenza organizzazione in entrambe le fasi e presupposti importanti nelle ripartenze in campo largo. E’ un avversario ostico che arriverà qua col coltello fra i denti avendo perso la prima partita fuori casa. E’ un po’ quello che è accaduto a noi lo scorso anno. Avendo dovuto affrontare due gare esterne consecutive sappiamo cosa passa loro nella testa e ne abbiamo molto rispetto".

Che sensazioni le hanno dato i ragazzi durante la settimana?

"La risposta la voglio domenica: di maturità, di consapevolezza e di umiltà. C’è da trovare le giuste misure ed il giusto equilibrio in un campionato di serie B molto lungo e insidioso dove la Carrarese si dovrà sempre presentare con la tuta da operaio e non in giacca e cravatta".

Come si è presentato il nuovo acquisto Salamon?

"In condizioni accettabili e può essere convocato ma avrà bisogno di un po’ di tempo per entrare in una forma perfetta sia per struttura fisica e anche per la tipologia di allenamenti che era abituato a fare".

Si aspetta ancora qualcosa dal mercato della Carrarese?

"Ci sono degli addetti ai lavori che sanno di cosa ha bisogno questa squadra. La mia concentrazione è solo sull’avversario. Dato che non incido sul mercato non dico che non mi interessa ma non mi toglie neppure delle energie".

Ci sono delle defezioni in organico?

"Abbiamo out Torregrossa out e delle difficoltà anche su Schiavi e Bozhanaj. Vediamo in questi due giorni e nei prossimi allenamenti che mancano cosa succederà. Speriamo di avere più risorse possibile con le quali poter affrontare questo avversario".

I tanti contratti pluriennali fanno pensare ad un programma a lungo termine. Se ne sente parte integrante?

"Io mi sento ancorato a 360 gradi. La proprietà ha un progetto a lunghissimo termine, fino a quando non gli faremo togliere l’entusiasmo. E’ una proprietà che è composta da una famiglia che ha bisogno anche di gratificazioni, che non possono limitarsi al campo. Non può avere sempre solo problemi. Io sono coinvolto anima e corpo in questo progetto. Il mio lavoro non finisce nel rettangolo di gioco. Io vado su in ufficio e assorbo anche le sensazioni della mia proprietà. Quando andrò via, fra tanti anni, il mio obiettivo è lasciare non solo risultati del campo ma anche questa unione".

MERCATO

Ieri pomeriggio la Carrarese ha annunciato l’arrivo a titolo temporaneo dalla Sampdoria di Nikola Sekulov, con opzione per l’acquisizione definitiva. Il trequartista, classe 2002, resterà legato al club azzurro fino al 30 giugno 2026. Abilità nel dribbling e ottima tecnica individuale sono le sue caratteristiche. Nel curriculum vanta già 17 presenze in Serie B con le maglie di Samp e Cremonese.