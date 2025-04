Carrarese: chi sarà il portiere titolare tra Bleve e Fiorillo?

Una porta per due. Chi difenderà domani i pali della Carrarese, Fiorillo o Bleve (nella foto)? Il portiere leccese ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per oltre tre mesi ed adesso scalpita per riprendersi il posto da titolare. Vincenzo Fiorillo lo ha sostituito nelle ultime 10 gare dopo che metà del derby con lo Spezia e nella sfida con la Juve Stabia era toccato a Chiorra infilare i guantoni senza convincere l’entourage azzurro. Tanto che si era corso ai ripari a gennaio tesserando due portieri esperti come Fiorillo e Ravaglia. Adesso, però, il rientro di Bleve sembra ormai solo una questione di tempo visto che era già stato inserito tra i convocati per la trasferta di Palermo ed a maggior ragione lo sarà per la gara coi blucerchiati.

Il tecnico Antonio Calabro, comunque, in conferenza stampa non si è ancora sbilanciato su quella che sarà la sua scelta. "Se Bleve aveva delle chance di partire titolare contro il Palermo è logico che essendo passati altri quattro giorni queste chance possono essere aumentate ma parliamo sempre di allenamenti. Una partita è un’altra cosa". Staremo a vedere, quindi, chi la spunterà con la consapevolezza che a parità di condizione il titolare del ruolo rimane naturalmente Bleve che ha sempre avuto la massima fiducia da parte del mister e della società.

L’estremo difensore pugliese prima dell’infortunio aveva subito 23 gol in 22 gare per una media di 1,04 gol a partita facendo registrare ben 11 clean sheet. Con Fiorillo, che ha incassato 15 gol in 10 gare, la media è salita a 1,5 gol a partita. Mister Calabro per la prima volta in stagione torna ad avere a disposizione l’intera rosa. Anche il difensore Mauro Coppolaro, l’altro lungodegente in infermeria, è tornato ad allenarsi in gruppo dalla scorsa settimana. Il centrale campano rimane, comunque, il più indietro a livello di ritmo partita e per questo è improbabile un suo utilizzo dal primo minuto".

Gianluca Bondielli