Carrarese Chiusura di mercato col botto. Presi il centrocampista Hasa e la punta Arena

E’ Luis Hasa il rinforzo per il centrocampo scelto dalla Carrarese. All’ombra delle Alpi Apuane nell’ultimo giorno di mercato è arrivato un altro giovane di belle speranze in cerca di consacrazione. Il classe 2004 nativo di Sora è stato preso in prestito secco dal Napoli, società che ha investito sul giocatore prendendolo dal Lecce senza avergli mai potuto dare spazio. Hasa, infatti, negli ultimi 7 mesi non ha giocato neppure un minuto in gare ufficiali con la maglia azzurra dei campioni d’Italia. Proprio la lunga inattività rappresenta la controindicazione maggiore riguardo al talento laziale che era stato acquistato in precedenza dal Lecce ma anche qui aveva messo a referto solo 10 minuti in Coppa Italia nella sua permanenza in Puglia.

La Carrarese conosce bene il ragazzo per averlo affrontato come avversario nella stagione 2023-2024 quando con la Juventus Next Gen contese agli apuani anche il quarto di finale dei poi vittoriosi play off. Hasa a quel tempo era uno dei due interni del centrocampo di mister Brambilla che proponeva un 3-4-2-1 dove sulla linea dei trequartisti giocava anche Sekulov. Fu quello l’anno dell’esplosione per il ragazzo che inanellò alla fine 38 presenze condite da 2 gol e 7 assist. L’anno prima Hasa aveva vinto da protagonista il campionato europeo Under 19 con la nazionale italiana, con cui ha fatto tutta la trafila giovanile, vincendo il premio di miglior giocatore del torneo. Stiamo parlando di un centrocampista brevilineo, veloce e molto bravo nel dribbling, che da bambino giocava col numero 10 ma con gli anni ha dimostrato una grande duttilità tattica andando a ricoprire i ruoli di trequartista e di attaccante esterno prima di venire arretrato a centrocampo. Nelle intenzioni dello staff marmifero Luis potrà portare ulteriore qualità ma anche dinamicità ad una mediana che senza Schiavi domenica non ha convinto molto.

I colpi della Carrararese, però, non sono finiti qui. Proprio sul gong del mercato è arrivato in prestito dal Pisa l’attaccante mancino Alessandro Arena che ha contribuito alla promozione in serie A dei nerazzurri. Il classe 2000 è esploso nella stagione 2022/2023 in Serie C col Gubbio nella quale aveva messo a segno ben 10 gol e 9 assist. Al Pisa, in due anni di serie B, ha totalizzato 46 presenze con 3 gol e 4 assist a referto. Sul fronte uscite la società apuano ha salutato l’argentino Mateo Scheffer Bracco che è stato ceduto nuovamente in prestito in serie C, stavolta alla Torres.

Niente da fare, invece, per Leonardo Capezzi rimasto in azzurro nonostante le ultime due tribune per scelta tecnica.