Carrarese Classifica giusta per la volata salvezza. Attenzione alle spalle, il vantaggio resta minimo

Ok, la classifica è giusta. A undici giornate dal termine del campionato di Serie B la Carrarese è undicesima e ha nove squadre alle sue spalle. Una posizione privilegiata da cui lanciare la volata salvezza ma tenendo presente che il vantaggio da chi sta dietro rimane minimo. Ci sono tre squadre sotto di un solo punto (Brescia, Reggiana e Cittadella) e altre tre dietro di due (Sampdoria, Mantova e Sudtirol). La retrocessione diretta è a cinque punti e si chiama al momento Salernitana. Mister Calabro qualche settimana fa aveva parlato di 5 vittorie necessarie per garantirsi la permanenza nella categoria fissando in pratica a 42 punti un’ipotetica quota salvezza. Da allora la sua squadra di punti ne ha fatti già 4. Ne mancano 11 che facendo una proiezione del rendimento casalingo avuto sin qui potrebbero arrivare anche solamente dal contributo delle restanti gare interne.

La Carrarese, infatti, in 13 incontri ha ottenuto 24 punti per una media punto a partita di 1,85 che se mantenuta nelle rimanenti 6 darebbe appunto la somma di 11 punti. Abbiamo parlato di media casalinga senza far distinzione tra le gare disputate a Pisa e quelle giocate a Carrara ma se si fa riferimento solamente a quelle dello stadio dei Marmi la media si alza a un 2 tondo tondo. Insomma da qui alla fine la Carrarese avrà l’indubbio vantaggio di giocare 6 gare su 11 davanti al suo pubblico, sul proprio campo che anche in Serie B si sta confermando un fortino quasi inespugnabile. Nello specifico adesso ci sarà un doppio turno interno che gli azzurri dovranno essere bravi a sfruttare al meglio. Questo sabato arriverà la Cremonese, il sabato successivo il Frosinone. Gli altri avversari che faranno tappa sotto le Apuane sono nell’ordine Bari, Catanzaro, Sampdoria e Modena. In trasferta, invece, gli azzurri dovranno far visita a Sudtirol, Cittadella, Palermo, Sassuolo e Mantova.

La concentrazione di Imperiale e compagni è naturalmente tutta fissata sul prossimo avversario, una Cremonese ferita dal beffardo ko interno col Cesena. E’ la seconda volta consecutiva che i grigiorossi si sono fatti sorprendere nel recupero. Era successo a Bari quando una possibile vittoria si tramutò in un pareggio ed è ricapitato allo Zini col gol di Bastoni che è costato addirittura la sconfitta. Sono salite a otto le debacle stagionali. Troppe per una Cremonese ambiziosa che ha perso il quarto posto ad appannaggio del Catanzaro e che a Carrara punterà ad un pronto riscatto. Lo farà portando con sé 620 tifosi, il massimo consentito dal settore ospiti dello stadio dei Marmi. La prevendita non è ancora partita. Lo farà probabilmente mercoledì dopo la riunione del Gos.