Carrarese Crisi di risultati, non di prestazioni. Sabato serve una vittoria con la Salernitana

Mettere quel tanto agognato numero 3 nella casella delle decine. E’ questo l’obiettivo primario di una Carrarese ferma ormai da 5 giornate a quota 27 punti. Basterebbe una vittoria sabato pomeriggio per far cambiare drasticamente sia la classifica che il morale della squadra azzurra facendola tornare magicamente fuori dalla zona playout e ritrovare nel contempo quella consapevolezza che rischia di essersi incrinata da queste sconfitte in serie.

Per il momento la crisi è unicamente di risultati perché le prestazioni da parte dei ragazzi di Calabro, se si eccettua il derby con lo Spezia, non sono mai mancate. Non riuscire ad uscire da questo tunnel grigio, però, potrebbe comportare alla lunga una ricaduta anche a livello mentale. Contro la Salernitana servirà una gara intensa, giocata ad alti ritmi e con un maggior impatto offensivo. Non ci stupiremmo, quindi, se il tecnico salentino puntasse su tre giocatori “puri“ d’attacco sacrificando un Melegoni che in queste prime due gare da titolare nel ruolo di sotto punta ha inciso francamente poco.

Dietro a un terminale scelto fra Finotto e Cerri potrebbe giostrare Cherubini assieme a uno dei due nuovi acquisti Torregrossa e Manzari. Parliamo naturalmente di giocatori dalle caratteristiche diverse. L’attaccante italo-venezuelano, che entrato in diffida dopo l’ammonizione di Cosenza, si fa sentire di più fisicamente e vede meglio la porta. Fra l’altro contro la sua fresca ex squadra avrà motivazioni da vendere e si potrebbe puntare sulla sua voglia di rivalsa. Se darà garanzie di tenuta, dopo questi primi 10 giorni di allenamenti a Carrara, potrebbe rappresentare un fattore. Il ventiquattrenne barese assicurerebbe, invece, in coppia con Cherubini tanta imprevedibilità e capacità di creare la superiorità numerica con la sua tecnica e la sua velocità. La Carrarese sicuramente dovrà provare ad alzare la sua pericolosità sotto rete contro una Salernitana che ha mantenuto la porta imbattuta nelle ultime due giornate e che sembra aver trovato una sua solidità difensiva. I granata hanno recuperato anche il centrocampista Reine-Adelaide, tra i migliori all’andata, che sarà a disposizione di mister Breda probabilmente come soluzione da utilizzare in corsa.

Per il match tra Carrarese e Salernitana è stato designato Kevin Bonacina, fischietto della sezione di Bergamo che nella stagione in corso ha già arbitrato una volta gli azzurri allo stadio dei Marmi contro la Juve Stabia (0-0). Con lui quest’anno la Salernitana ha giocato due gare, entrambe in casa, senza mai vincere (Salernitana-Pisa 2-3 e Salernitana-Brescia 0-0). Ieri con l’apertura della prevendita i biglietti del settore ospiti sono andati a ruba in poco tempo e per questo dovrebbero esserne messi a disposizione altri 200 rispetto ai 620 iniziali.