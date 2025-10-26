Carrarese Cuore di marmo, ribaltato il Venezia. Zuelli, Rubino e Distefano affondano i lagunari

Carrarese

3

Venezia

2

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa (55’ Bozhanaj) (76’ Rubino), Cicconi (72’ Belloni); Finotto (72’ Torregrossa), Abiuso (76’ Distefano). A disp. Fiorillo, Salamon, Ruggeri, Bouah, Melegoni, Arena, Accornero. All. Calabro.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Korac, Sverko; Hainaut (62’ Pietrelli), Kike Perez (90’ Casas), Busio, Doumbia, Haps (62’ Bjarkason); Yeboah (79’ Lella), Adorante (79’ Fila). A disp. Grandi, Franjic, Venturi, Sagrado, Svoboda, Bohinen, Sidibè. All. Stroppa.

Arbitro: Perri di Roma 1.

Assistenti: Regattieri di Finale Emilia ed Emmanuele di Pisa.

Quarto uomo: Di Marco di Ciampino.

Var: Baroni.

Avar: Ferrieri Caputi.

Marcatori: 13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 64’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 96’ Distefano (C).

Note: spettatori 2498 per un incasso di 35.044 euro; angoli 6-4; ammoniti Haps, Illanes, Schiavi, Abiuso, Imperiale, Busio, Kike Perez, Adorante; recupero 1’ e 6’.

CARRARA – Emozioni forti allo stadio dei Marmi con la Carrarese capace due volte di recuperare lo svantaggio e di piazzare la zampata vincente a recupero scaduto. Gli azzurri sono partiti senza timori reverenziali e già al 9’ hanno messo paura a Stankovic con un tiro cross di Cicconi. Il Venezia ha preso in mano il pallino del gioco passando al primo affondo con Adorante al 13’ che ha ribadito in rete un tiro di Yeboah respinto da Bleve. La Carrarese è rinvenuta col passare dei minuti sfiorando il pari a più riprese. Abiuso non è stato preciso al 23’ così come Hasa al 32’, entrambi ben posizionati in area. Al 40’ grande inzuccata di Abiuso respinta in volo da Stankovic ma al 41’ è arrivato il meritato pari con un rasoterra di Zuelli imbeccato da Finotto. Al 43’ Schiavi ha smarcato Abiuso che ha scelto la soluzione sbagliata da ottima posizione.

Nella ripresa ancora Carrarese sugli scudi e vicina al gol al 48’ su deviazione sotto porta di Abiuso su cross di Cicconi. Al 55’ l’infortunio di Hasa ha complicato i piani a Calabro. Il Venezia ha preso il sopravvento creando occasioni a ripetizione e trovando il nuovo vantaggio al 64’ con Doumbia, inseritosi bene e che non ha dato scampo a Bleve col suo diagonale. La Carrarese ha rischiato di crollare definitivamente sotto i colpi dei veneti ma nel finale il mister degli apuani ha tirato fuori dal mazzo le carte vincenti. Distefano e Rubino all’84’ hanno confezionato il pareggio con colpo di testa vincente del classe 2006. Al 96’ Di Stefano dopo una splendido contropiede con Zanon ha siglato in spaccata la rete della vittoria che ha fatto esplodere lo stadio dei Marmi.

PRIVAVERA 3

Risultati: Carpi-Mantona 2-3; Pergolettese-Arzignano Valchiampo 3-0; Rimini-Alcione Milano 0-3; Torres-Carrarese 1-0; Triestina-Lumezzane 1-2; Virtus Verona-Pro Patria 0-0.

Classifica: Pergolettese punti 15, Alcione Milano e Pro Patria 13, Mantova 11, Virtus Verona 10, Carrarese 9, Triestina e Lumezzane 7, Arzignano Valchiampo, Torres e Rimini 4, Carpi 3.

Gianluca Bondielli