Carrarese Distefano:" Una gioia incredibile. La squadra è... moderna e può stare lassù"

Come ribaltare una partita in un quarto d’ora entrando dalla panchina. Assist e gol a firma Filippo Distefano ed il Venezia è battuto. Non poteva essere più scintillante la prima apparizione in serie B dell’attaccante classe 2003 con la maglia della Carrarese.

Distefano, ci descrivi le emozioni che hai provato? "Una gioia incredibile. Sono contento innanzitutto di aver fatto l’assist a Tommy per il suo primo gol. Se lo meritava! Ho, poi, ringraziato subito Zanon per la grande palla che mi ha messo e che ho dovuto soltanto spingere in rete. Dedico questo gol a mio nonno che è mancato qualche mese fa. Sinceramente il mio primo pensiero è stato per lui e naturalmente dopo per la mia famiglia e la mia fidanzata, venuti qua a vedermi".

Quanto è stato duro restare a guardare gli altri? "E’ stato un inizio difficile soprattutto perché ho avuto problemi alla spalla che non mi hanno permesso di essere al meglio. Bisogna avere pazienza perché davanti siamo tanti e tutti veramente molto bravi. C’è da cercare di lavorare ed aspettare il proprio momento, lo dico anche per gli altri miei compagni. Certe situazioni le ho vissute anche nelle esperienze passate. So che c’è da cercare di restare sempre sul pezzo per poi metterci a disposizione della squadra, ognuno con le proprie qualità, quando il mister ci chiama in causa".

Quale può essere il tuo ruolo nello scacchiere di Calabro? "Siamo una squadra molto moderna che può variare a seconda del tipo di partita ma anche all’interno della stessa gara. A me piace stare vicino alla porta e mi vedo anche nel 3-5-2. L’ho fatto già in passato e mi piace giocare con un altro attaccante com’è successo sabato con Ernesto. Diciamo, comunque, che dove mi mette il mister io gioco".

D’ora in poi speri in un maggior minutaggio? "Naturalmente si spera tutti di giocare di più ma soprattutto nel calcio di oggi non esistono più titolari e riserve. Si può incidere anche entrando mezzora o dieci minuti come ho fatto io stavolta".

Ti stupisce il sesto posto della Carrarese? "Secondo me siamo una squadra davvero di buon livello. Io l’ho sempre detto, da quando sono arrivato qua il primo giorno. Non dobbiamo porci dei limiti e non deve essere una sorpresa per noi essere lì. Magari siamo meno blasonati di altre squadre ma la nostra classifica è del tutto meritata. Possiamo continuare a starci tranquillamente col duro lavoro e seguendo quello che ci dice il mister".

Gianluca Bondielli