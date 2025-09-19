Carrarese Domani il poster in omaggio con La Nazione. Mister Calabro può contare su Schiavi e Torregrossa

La Carrarese lo scorso anno ha costruito in casa gran parte delle sue fortune e punta domenica a sfruttare nuovamente l’effetto stadio dei Marmi per mettere su un altro importante mattoncino in chiave salvezza. Contro l’Avellino si punta al sold-out pur senza l’apporto degli ultras. Sarebbe fondamentale riuscire a riempire lo stadio a maggior ragione visto il tutto esaurito già registrato nel settore ospiti.

IL BOLLETTINO

Crescono le alternative per Antonio Calabro che da inizio settimana ha potuto salutare il rientro in squadra di Schiavi e Torregrossa che hanno completamente recuperato dai rispettivi guai fisici e domenica saranno disponibili contro l’Avellino. Per l’argentino, autore dell’indimenticata doppietta nel derby di Spezia, si prospetta un rientro da titolare in un settore nevralgico come quello di centrocampo. L’attaccante italo-venezuelano, invece, dovrebbe partire dalla panchina per rendersi utile magari a gara in corsa. Resta ancora out al momento Belloni alle prese con un problema al polpaccio. A fine mattinata è prevista la canonica conferenza stampa dell’anti vigilia da parte del mister di Melendugno che potrà dare qualche indicazione in più sullo stato dei suoi giocatori.

L’ARBITRO

La direzione di gara di Carrarese-Avellino è stata affidata a Giuseppe Mucera della sezione Aia di Palermo. Col fischietto siciliano gli apuani hanno 4 precedenti, tutti in Serie C. Il primo a Gubbio dove perse 4-0 mentre l’ultimo risale al 10 dicembre 2023 con la sconfitta di misura a Rimini (1-0). Nelle due volte che Mucera ha arbitrato allo stadio dei Marmi la Carrarese, però, ha sempre vinto: 3 a 1 sia con la Recanatese che col Siena. Sono tre, invece, le gare dell’Avellino dirette dall’arbitro palermitano nella passata stagione ed il bilancio è stato positivo con 2 vittorie e 1 pari. La squadra arbitrale di domenica sarà completata dagli assistenti Imperiale di Genova e Pistarelli di Fermo e dal quarto ufficiale Fourneau di Roma 1 con Volpi di Arezzo al Var e Cosso di Reggio Calabria all’Avar.

POSTER IN OMAGGIO

Domani tutti in edicola per avere in omaggio con La Nazione il poster della Carrarese Calcio. Sabato 21 settembre, con l’edizione di Massa Carrara del nostro giornale, sarà possibile ricevere in omaggio il poster in carta patinata formato 50x70 della squadra azzurra. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Carrarese Calcio 1908 e si avvale della partnership con diverse realtà vicine al mondo gialloazzurro come Fisiorehab 360, Zen Studio Pilates, Rosticceria Dany, Sicur Più di Zambelli Paolo, Red Ricerca e Distribuzione SRL, LièVita, Motor Service, Biscottificio Piemonte Dogliani, Silectra Srl, Serramenti Progetto Casa, Autoricambi Apuani.