Carrarese Doppia amichevole di lusso. Dopo la Fiorentina è la volta del Lecce

Oltre alla Fiorentina anche il Lecce. Si arricchisce il programma di amichevoli estive della Carrarese che si misurerà non con una ma con due formazioni di Serie A. Alla già annunciata partita contro la Fiorentina, che si disputerà venerdì 25 luglio allo stadio Curva Fiesole del Viola Park alle ore 20, si è unita quella contro i giallorossi salentini, calendarizzata per domenica 3 agosto. Luogo ed orario sono ancora da definire ma l’amichevole si svolgerà presumibilmente in Trentino Alto Adige visto che entrambe le formazioni saranno in ritiro in provincia di Bolzano: il Lecce a Bressanone dal 21 luglio al 4 agosto, la Carrarese a San Paolo Appiano dal 28 luglio all’8 agosto.

Per gli azzurri, insomma, si sta delineando un quadro di test match pre-season affascinanti ed al tempo stesso impegnativi. Il confronto col Lecce darà sicuramente emozioni particolari anche al mister Antonio Calabro, salentino doc. Al di là dell’aspetto prettamente di campo queste amichevoli serviranno alla Carrarese anche per acquisire un “allure“ differente e coltivare rapporti con club di categoria superiore. Queste partite di allenamento, fra l’altro, arriveranno in un periodo in cui il calciomercato sarà entrato nel vivo e potrebbero rappresentare un’occasione per parlare “de visu“ di giocatori che possono fare al caso della Carrarese.

A proposito di interessi sembra che il club di piazza Vittorio Veneto abbia messo nel mirino l’attaccante Emanuele Zanaboni (classe 2005). Il giocatore è reduce da una buona stagione nella Primavera del Monza, dove ha messo a segno 13 gol in 37 apparizioni, ed è attualmente senza squadra perché era di proprietà della Pro Patria che è retrocessa in Serie D e si è di conseguenza svincolato. Zanaboni è molto richiesto in Serie C ma anche in B non gli mancano le estimatrici. Oltre alla Carrarese sembra ci stiano facendo un pensierino anche Avellino e Mantova. Di sicuro in casa apuana si guarda soprattutto all’attacco come reparto dove inserire i giovani sulla scia della strategia adottata l’anno passato con i vari Cherubini, Shpendi e Cerri. Una politica che ha dato buoni frutti.