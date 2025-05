Carrarese e CarrozzAbile insieme per sensibilizzare sulle barriere architettoniche

Ha portato bene il binomio Carrarese-CarrozzAbile. Gli azzurri domenica all’ingresso in campo hanno indossato una t-shirt speciale per sensibilizzare il pubblico sul tema della disabilità e ricordare la manifestazione no profit che si terrà a Carrara il 14 maggio con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività riguardo la problematica delle barriere architettoniche. "Siamo contenti che la maglietta abbia portato fortuna – ha detto l’ideatore di CarrozzAbile Nicola Codega – e che sia arrivata una vittoria importantissima per la squadra. Abbiamo scelto Calabro come testimonial perché è uno sportivo illustre che dopo tantissimi anni ci ha portato in Serie B. Dispiace che non potrà essere presente fisicamente all’evento visto lo spostamento della gara di Palermo".

Codega ha ringraziato la Carrarese e donato al mister una targa ricordo proveniente dal concorso fatto nelle scuole. A sua volta la Carrarese tramite Calabro ha voluto donare a Codega una maglia gialloazzurra, segnatamente di Cicconi, ed il tecnico salentino ha sottolineato l’orgoglio suo e della società di poter partecipare ad iniziative a sostegno di problematiche così importanti.

Gianluca Bondielli

Nella foto, Antonio Calabro e Nicola Codega