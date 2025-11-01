Carrarese È imperativo ripartire subito. Attenzione alla fase offensiva del Frosinone

Ripartire subito. L’obiettivo della Carrarese è rendere un episodio isolato la battuta d’arresto di Cesena e ripartire immediatamente andando a punti contro il Frosinone sulla falsariga di quanto già fatto dopo lo “schiaffo“ con l’Avellino quando la squadra apuana si era ripresa prontamente inanellando una striscia di 5 risultati utili consecutivi. I ragazzi di Antonio Calabro tornano nel proprio stadio dove hanno ripreso le sane e vecchie abitudini sfornando prestazioni convincenti. Gli apuani sono reduci in casa da due vittorie consecutive contro Juve Stabia e Venezia alle quali hanno rifilato tre gol a testa. Di reti, numeri alla mano, rischiano di essercene tante anche quest’oggi visto che a confrontarsi saranno le due squadre coi migliori attacchi della Serie B.

Il Frosinone è avversario pericoloso, probabilmente ad oggi la più grande rivelazione del torneo, con una fase offensiva molto pericolosa. La Carrarese da parte sua dovrà cercare di registrare una fase difensiva che nelle ultime 3 giornate ha lasciato un po’ a desiderare con 6 reti complessive al passivo. Per quanto riguarda l’undici di partenza il tecnico salentino dovrebbe riproporre la stessa retroguardia di Cesena (Ruggeri, Illanes, Imperiale) con il multiuso Oliana come eventuale jolly per sostituire uno dei tre. Nella mediana a cinque aspettiamoci il rientro sulle due fasce di Zanon e Cicconi mentre in mezzo saranno chiamati a fare gli straordinari Zuelli e Schiavi.

Con le assenze contemporanee di Hasa e Parlanti mancano un po’ di alternative a livello di incontristi puri. Nella scelta della restante mezzala, quindi, mister Calabro dovrà affidarsi ad un giocatore con propensioni più offensive. A Cesena è toccato a Melegoni, che si è ben comportato. Col Frosinone la scelta potrebbe ricadere su Bozhanaj o Rubino. In avanti la coppia Abiuso-Finotto rimane quella di riferimento e più accreditata. Qui, però, le alternative davvero si sprecano con i vari Torregrossa, Distefano, Sekulov, Arena ed Accornero tutti alla ricerca di un posto al sole. Per quanto riguarda la cornice di pubblico dal Lazio aspettiamoci l’arrivo di un centinaio di tifosi al seguito della squadra ciociara.

Con la curva nord Lauro Perini ancora inagibile, ma coi lavori che stanno procedendo speditamente, toccherà sempre agli altri settori far sentire il proprio calore alla squadra. Un compito riuscito bene il sabato precedente, complice la palpitante partita col Venezia col suo rocambolesco andamento.