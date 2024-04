"Carrarese e Rimini alle prese con assenze cruciali: le formazioni e gli infortunati"

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Zuelli, Cicconi; Finotto, Panico; Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Di Matteo, Boli, Grassini, Palmieri, Sansaro, Belloni, Morosini, Giannetti. All. Calabro.

RIMINI (4-3-3): Colombi; Tofanari, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Megelaitis, Sala, Delcarro; Lamesta, Morra, Capanni. A disp. Colombo, De Lucci, Gorelli, Lepri, Garetto, Marchesi, Quacquarelli, Ubaldi. All. Troise

Arbitro: Vogliacco di Bari; assistenti: Santarossa di Pordenone e Brunetti di Milano; quarto uomo: Rossini di Torino.

CARRARA – Se la Carrarese lamenta assenze importanti non se la passa meglio il Rimini che sarà orfana per infortunio di Langella, Iacoponi, Leoncini, Malagrida e Cernigoi. I primi 4 sono fuori da una decina di giorni mentre Cernigoi si è fermato questa settimana per un problema muscolare.