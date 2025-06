Carrarese e Stadio dei Marmi: un binomio vincente per la Serie B

Lo stadio dei Marmi e la Carrarese. Un binomio vincente che si è rivelato tale anche quest’anno. "Il nostro stadio è stato fondamentale – conferma il presidente Manrico Gemignani –. Lo dimostrano chiaramente le statistiche dei punti conseguiti in casa da tutte le squadre del girone. Siamo stati fra le prime per rendimento interno. Poter giocare in B allo stadio dei Marmi nei tempi promessi dalla sindaca Serena Arrighi all’indomani della promozione ha fatto la differenza se solo si pensa alle difficolta avute nelle prime partite dove, purtroppo, eravamo lontani dalle mura amiche. Io sono fiducioso che la squadra quest’anno non dovrà giocare lontano da Carrara e dai suoi tifosi neanche una partita ed a riguardo mi conforta il rinnovato impegno del comune, annunciato pubblicamente all’indomani della permanenza in Serie B e in corso di piena attuazione".

Ma che idea ha il patron azzurro riguardo alle necessità di un impianto più moderno, funzionale e all’altezza della Serie B? "Parto dall’ultima parte della domanda. Non c’è dubbio che la squadra e Carrara meritino uno stadio degno del grande calcio. Per questo speriamo vivamente di non dover più assistere alle impietose critiche social e video dei tifosi delle altre squadre sulla situazione dell’impianto. Carrara, conosciuta nel mondo per arte e storia, certamente non le meritava. Riteniamo che vadano nel senso auspicato gli imminenti interventi annunciati dall’amministrazione comunale per ottemperare a tutte le prescrizioni richieste dalla Figc. Quanto ad uno stadio dei Marmi più moderno, la Carrarese Calcio ha affermato da tempo che la propria visione di rinnovamento comprendeva la realizzazione di tutte le opere di adeguamento sportivo (compresa naturalmente la nuova Curva Nord) insieme agli interventi necessari per una moderna fruibilità da parte di tifosi e cittadini, magari anche al di fuori degli eventi puramente calcistici utilizzando (oggi, con interventi privati, sia pure indirettamente) somme provenienti dal disciplinare dell’art. 21 del regolamento degli Agri Marmiferi. Per questo progetto unitario nei termini anzidetti è ancora intatta la disponibilità della Carrarese Calcio. Sul come e quando fare, restiamo in attesa di notizie".

gian.bond.