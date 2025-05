Carrarese festeggia la salvezza in Serie B con una parata in Piazza Alberica

Tra partitelle in famiglia, sfide a calcio tennis e serate in compagnia i giocatori della Carrarese stanno vivendo serenamente questi ultimi giorni che mancano al rompete le righe ed alle meritate vacanze.

Parata. La società azzurra ha organizzato per domani, venerdì, una sfilata da parte della prima squadra in Piazza Alberica, nel cuore della città di Carrara. Sarà un’ultima occasione per salutare i tifosi e raccogliere il loro omaggio dopo la storica salvezza in serie B. Si tratta di un incontro spontaneo, senza scaletta o protocollo, in cui semplicemente i protagonisti di questa fantastica stagione si ritroveranno in mezzo alla gente che li ha supportati ed incitati per tutta la stagione. La parata è prevista per le ore 20.30.

Mercato. Rimane ancora in uno stato embrionale, soprattutto alla Carrarese, anche in funzione del caos che ha travolto la serie B dopo la notizia dell’imminente penalizzazione del Brescia. Tra play-off in corso, il playout ancora da programmare e le retrocessioni dalla A da stabilire ci sono ancora tante, troppe variabili. Gli unici ’rumors’, ma tali rimangono, sono quelli che riguardano Antonio Calabro. Il tecnico salentino continua ad essere avvicinato alla Sampdoria che addirittura penserebbe all’accoppiata col direttore generale Diego Foresti che con Calabro ha già lavorato alla Viterbese e al Catanzaro.

Poster. Proprio domani, lo stesso giorno della parata gialloazzurra, uscirà in edicola in omaggio con ’La Nazione’ di Massa Carrara il poster della Carrarese Calcio 1908. Il nostro giornale vuole offrire un ricordo di questo memorabile campionato di serie B attraverso un’istantanea dei suoi protagonisti mentre festeggiano la salvezza. Un poster che magari in serata potrà essere ulteriormente ’impreziosito’ aggiungendovi le firme dei giocatori che saranno presenti in piazza Alberica. Il poster in omaggio venerdì con La Nazione è firmato dal fotografo ufficiale della società Massimo Matelli e si deve anche al contributo degli sponsor Air Service (specialisti dell’efficienza energetica), Lugeri La Macelleria, Omoda&Jaecoo presso Brotini, Nippo Car concessionaria Suzuki, Red Ricerca e Distribuzione, Fisiorehab360, Silectra (impianti elettrici civili e industriali), GMN (macchine e arredi per ufficio) e Tirrena (servizio di spedizione merci a Carrara).

Under 14. Grande prova degli azzurrini di Beghé e Serri che si sono aggiudicati il Memorial Bertacca organizzato dal Viareggio calcio. Dopo aver chiuso il girone di qualificazione al secondo posto dietro al Pisa, la squadra Under 14 apuana ha sfoderato una super prestazione in semifinale vincendo il derby con lo Spezia per 1-0 con rete di Cecchinelli. Nella finale i marmiferi hanno superato la Lucchese ai tempi supplementari con gol di Tognetti. Oltre ad alzare la Coppa, la Carrarese ha ottenuto anche due riconoscimenti individuali con Baldoni e Belforti.