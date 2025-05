Carrarese festeggia la salvezza in Serie B: Manuel Cicconi celebra il trionfo

"Una soddisfazione enorme". La gioia dei giocatori della Carrarese è condensata nelle parole di Manuel Cicconi (nella foto), l’uomo che ha partecipato nel corso di questa stagione al maggior numero di marcature azzurre (8 assist + 3 gol). "Venerdì sera ce la siamo goduta assieme ai nostri tifosi. Chiaramente volevamo almeno pareggiare perché la nostra mentalità è sempre stata questa per tutta la stagione. Ce la siamo andata a giocare per vincere su ogni campo. Anche questa col Mantova l’avevamo preparata al massimo. Peccato per quel gol preso nel finale ma al triplice fischio, quando abbiamo avuto la certezza della salvezza, abbiamo potuto finalmente festeggiare. E’ stato un campionato durissimo, fatto di alti e bassi, ma io sono rimasto sempre convinto di potercela fare. Al ritorno da Cosenza, dopo la quinta sconfitta consecutiva, parlando coi tifosi dissi loro che ero sicurissimo che ci saremmo salvati. Io credo che avremmo firmato col sangue di finire il girone d’andata con 27 punti ed averne adesso 44. Il campionato di Serie B sta diventando sempre più difficile e ogni anno si alza la quota salvezza. Siamo riusciti a metterci dietro squadre come Frosinone, Sampdoria e Salernitana che hanno speso cifre assurde rispetto a noi per fare la squadra".

"E’ una gioia che ci siamo meritati tutti – prosegue –, da chi ha giocato di più a chi lo ha fatto di meno ma ha sempre dato il massimo alzando il livello anche degli allenamenti. Il nostro è davvero un gruppo fantastico. Sono contento di aver dato un buon apporto alla causa ma è stato un trionfo collettivo. Io ho rinnovato il contratto con la Carrarese ad agosto ed ho ancora due anni di contratto. Sono perfettamente integrato in questo ambiente e onorato di farne parte. Con la Carrarese ho fatto un percorso che mi ha portato a togliermi grandi soddisfazioni e sono ben felice di proseguire qui. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile? Naturalmente le valuteremmo insieme per il bene di entrambi"

Gianluca Bondielli