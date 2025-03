Beffa allo stadio dei Marmi, la Carrarese fa la partita ma esce battuta dal Frosinone: 0-1

Carrara, 8 marzo 2024 – Clamoroso allo stadio dei Marmi dove la Carrarese ha finito per perdere una partita che poteva e doveva vincere per quanto creato in campo. Colpa di alcuni errori marchiani sotto rete nel primo tempo ma anche di una svista arbitrale incredibile nella ripresa quando né arbitro né var hanno visto un fallo da rigore e da ultimo uomo di Oyono su Cherubini lanciato a rete. Il Frosinone ha colpito in una delle rarissime occasioni avute sfruttando anche qualche rimpallo fortunoso in area nell’azione del gol che ha portato al gol di Cichella. Ma riavvolgiamo il nastro.

Il primo tempo è stato tutto di marca apuana con almeno tre occasioni clamorose da rete fallite, tutte da Finotto. I padroni di casa già all’8’ hanno creato un grande pericolo con bel lancio in profondità di Illanes per Zanon il cui cross non è stato incredibilmente appoggiato in rete da Finotto. Cerofolini è stato chiamato in causa prima da Cicconi al 25’ e poi al 30’ da Schiavi ma l’altra palla-gol solare è arrivata subito dopo su cross da sinistra di Cicconi con un bel colpo di testa di Finotto stampatosi sull’incrocio dei pali. La Carrarese è andata vicinissima al vantaggio anche da corner al 34’ con Finotto che ha staccato indisturbato sul secondo palo ma senza trovare lo specchio della porta. L’unico vero squillo del Frosinone è arrivato al 35’ con Partipilo, entrato in area da destra ma impreciso nel tiro.

Nella ripresa i marmiferi hanno continuato a fare la partita anche se con meno pericolosità. Al 53’ Zanon si è prodotto in una bella percussione a destra ma prima Torregrossa e poi Cherubini si sono fatti murare dalla difesa. Al 64’ l’episodio arbitrale incriminato: gran lancio di Zuelli per Cherubini che viene toccato davanti al portiere da Oyono. Al 71’ è successo quel che non ti aspetti. Su un corner a favore il Frosinone è passato in vantaggio. Chichella ha segnato in mischia. Al 74’ gli ospiti hanno avuto anche la palla del raddoppio in contropiede con Partipilo ma il tiro è risultato alto. La Carrarese nel finale si è gettata avanti all’arma bianca ma senza riuscire più a impensierire i ciociari.

Tabellino

CARRARESE 0 FROSINONE 1

CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino (43’ Oliana), Imperiale; Zanon (63’ Bouah), Zuelli (77’ Milanese), Schiavi, Cicconi; Torregrossa (63’ Cerri), Cherubini (77’ Melegoni); Finotto. A disp. Ravaglia, Fontanarosa, Capezzi, Cavion, Giovane, Belloni, Manzari. All. Calabro.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono A., Monterisi, Bettella, Di Chiara (56’ Marchizza); Koutsoupias (46’ Cichella), Vural (84’ Lucioni), Darboe; Partipilo, Pecorino (60’ Tsadjout), Begic (56’ Kvernadze). A disp. Sorrentino, Ghedjemis, J. Oyono, Canotto, Distefano, Lusuardi, Bracaglia. All. Bianco. Arbitro: Crezzini di Siena; assistenti Mokhtar di Lecco e Cortese di Palermo; quarto ufficiale Mazzoni di Prato; VAR Volpi di Arezzo; AVAR Marcenaro di Genova4

Marcatori: 71’ Cichella (F).

Note: spettatori 3628 per incasso di 41709 euro; angoli 4-5; ammoniti Cerofolini, Illanes, Cicconi; recupero 3’ e 4’.