Il Frosinone passa allo stadio dei Marmi: seconda sconfitta consecutiva per gli apuani

Carrara, 1 novembre 2025 – Seconda sconfitta consecutiva per la Carrarese che cade anche in casa. Partita stranissima con tre rigori decretati contro i marmiferi di cui due tolti dal var. Locali che vanno sotto a fine primo tempo e non riescono a recuperare neppure giocando la mezzora finale in superiorità numerica. Calabro ne cambia tre rispetto a Cesena e lancia Arena dal primo minuto nell’inedito ruolo di mezzala di spinta. Alvini, invece, da fiducia allo stesso undici stravincente con l’Entella. La Carrarese si rende subito pericolosa con un diagonale a lato di Finotto su imbeccata di Schiavi (3’) ma è il Frosinone a fare la partita pur senza riuscire a farsi vivo dalle parti di Bleve. Al 21’ su un break azzurro Zuelli si incunea centralmente ma calcia sul portiere. I ciociari iniziano ad accelerare i tempi. Al 30’ Calò su punizione sfiora il palo e al 37’ Bracaglia di testa non inquadra la porta da una punizione laterale. Al primo corner il risultato si sblocca. E’ il 40’ e Zuelli e Bracaglia si strattonano in area. Martinelli non ha dubbi e ammonisce l’apuano decretando il penalty che Calò realizza spiazzando Bleve. La Carrarese è in difficoltà e rischia di capitolare di nuovo al 43’ su tiro dal limite di Koutsoupias respinto da Bleve.

Nel recupero Marinelli fischia un altro rigore a favore del Frosinone per fallo di mano di Ruggeri ma richiamato dal Var torna sulla sua decisione. Nella ripresa Calabro toglie l’impalpabile Arena passando al 3-4-2-1 con Sekulov e Finotto dietro ad Abiuso. I locali mettono in campo un piglio diverso. Al 55’ sgasata di Zanon che arriva su fondo. La difesa canarina si salva in angolo con affanno e sul corner Illanes di testa è impreciso. Al 66’ Martinelli assegna un terzo rigore per il Frosinone per un contatto tra Oyono e Imperiale ma il var richiama ancora l’arbitro al monitor. Il difensore azzurro rimane immobile con Oyono che si tuffa. Il penalty viene nuovamente revocato ed Oyono si prende il secondo giallo per simulazione lasciando la squadra in dieci. Inizia un’altra partita con la Carrarese costantemente avanti e Calabro che effettua tutti i suoi cambi offensivi. Ci provano Abiuso (72’) e Zanon (74’) senza inquadrare il bersaglio. Palmisani respinge il tiro di Bozhanaj (76’) e una bomba di Zuelli da l’effetto ottico del gol (80’). Il portiere dei ciociari si supera su Cicconi (83’) poi nell’arrembaggio finale la Carrarese perde equilibrio in campo e si fa trovare scoperta col Frosinone che in contropiede raddoppia con Ghedjemis (89’).

Tabellino

CARRARESE 0-FROSINONE 2

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri (63’ Bouah), Illanes (76’ Bozhanaj), Imperiale; Zanon, Arena (46’ Sekulov), Zuelli (84’ Accornero), Schiavi, Cicconi; Finotto (63’ Distefano), Abiuso. A disp. Fiorillo, Salamon, Oliana, Melegoni, Belloni, Rubino, Parlanti. All. Calabro.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli (70’ Cittadini), Bracaglia; Koutsoupias (84’ J. Oyono), Calò, Kone (46’ Cichella); Ghedjemis, Raimondo (65’ Zilli), Kvernadze (70’ Corrado). A disp. Sherri, Pisseri, Grosso, Ndow, Raychev, Masciangelo, Vergani. All. Alvini. Arbitro: Marinelli di Tivoli; assistenti Laudato e Ceolin; quarto uomo Galipò; var Prontera; avar Cosso.

Marcatori: 41’ Calò (F), 89’ Ghedjemis (F).

Note: spettatori 2606 per un incasso di 37.078 euro; angoli 5-2; espulso al 66’ A. Oyono per doppia ammonizione; ammoniti Kone, Arena, Illanes, Cicconi, Zuelli, Finotto; recupero 3’ e 6’.