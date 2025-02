Carrarese Giacomo Manzari torna dopo 4 anni: "Darò il massimo per ritagliarmi dello spazio"

E’ arrivato ieri l’ultimo acquisto della sessione invernale della Carrarese ufficializzato giusto un’ora prima della chiusura del mercato. Giacomo Manzari ritorna a Carrara a distanza di 4 anni. Proprio la Carrarese era stata il suo trampolino di lancio con una stagione in Serie C, quella 2020-2021, che con 29 presenze e 3 reti gli aveva schiuso le porte della Serie B col Frosinone. L’attaccante barese classe 2000 ha rifatto un anno in Lega Pro molto positivo con il Monopoli, caratterizzato da 36 gettoni e 8 gol, prima di riaffacciarsi nella serie cadetta con Ascoli (dove ha segnato il suo unico gol in B) e Feralpisalò. Manzari ha iniziato questa stagione al Bari dov’è sceso in campo 11 volte e con la Carrarese si è accordato sino al 30 giugno 2025.

"Sono felice di essere tornato a Carrara – sono state le prime parole di Giacomo – una città in cui mi ero già trovato a mio agio qualche anno fa. Ci tengo, innanzitutto, a rivolgere un ringraziamento alla società per la fiducia che ha riposto in me, ritenendomi utile in questa importante stagione in Serie B. Sono entusiasta di iniziare questa esperienza. Ho voglia di sentirmi ancora protagonista e credo di poter aiutare la squadra con le mie caratteristiche accrescendo le soluzioni in zona offensiva".

Manzari arriva in un reparto avanzato nel quale troverà tanta concorrenza ma lo fa con lo spirito giusto. "A questo punto spetta a me dare il massimo per ritagliarmi spazio. Ho guardato molte partite della Carrarese quest’anno e sono rimasto impressionato dalla cattiveria agonistica e dall’organizzazione tattica della squadra. Adesso il periodo non è semplice, è vero, ma sono fasi che possono capitare, soprattutto in un campionato dal grande coefficiente di difficoltà come la Serie B. Ad ogni modo sono certo che lo supereremo tutti insieme, attraverso lo spirito di gruppo e l’impegno collettivo nel quotidiano. Non vedo l’ora, inoltre, di rivedere i tifosi meravigliosi che sostengono incessantemente la squadra, il loro supporto sarà fondamentale per trascinarci verso gli obiettivi stagionali da qui a fine anno".

Ieri in conferenza stampa a Cosenza ha parlato il direttore sportivo Gennaro Delvecchio che non ha negato di aver avuto un contatto con Cristiano Lucarelli per la panchina ma che ha ribadito che si è scelto subito dopo di confermare la fiducia a Massimiliano Alvini. Sul mercato ha ribadito che l’uscita di Strizzolo era già stata colmata dall’arrivo di Artistico mentre Cruz, preso dal Verona, sarà in gruppo fra 10 giorni e partirà come quinto attaccante dietro Fumagalli, Mazzocchi, Artistico e Zilli. Il Cosenza nella sua situazione ha avuto difficoltà a fare mercato e tranne Garritano non ha trovato giocatori che hanno voluto accettare questa sfida. Delvecchio ha dovuto guardare in Serie C e ha optato per Gargiulo.