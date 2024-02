Carrarese, gioia a metà. La squadra di Calabro vola ma la città non risponde: "Manca il grande pubblico»

Si è vista ancora una volta una Carrarese straripante allo stadio dei Marmi e a fine gara Antonio Calabro ha snocciolato con orgoglio i numeri della sua squadra. "Siamo arrivati con me a 5 vittorie e 2 pareggi, 17 punti fatti su 21, 18 gol fatti e 5 subiti. Se fai 5 gol con la Torres sembra facile, se ne fai 5 con il Sestri sembra facile ma vi assicuro che non è così. Era una partita che nascondeva tante difficoltà perché loro avevano fermato squadre importanti. C’è stato in avvio un disimpegno errato ma non parlerei di falsa partenza perché l’approccio è stato giusto. La squadra mi ha soddisfatto perché ha mantenuto sempre la propria identità a parte quei dieci minuti in cui siamo rimasti in superiorità numerica e ci siamo abbassati un pochino. Le leggerezze? Ne abbiamo fatta qualcuna perché non siamo perfetti ma se cerchiamo sempre di spaccare il capello in quattro non saremo mai soddisfatti. Evitiamo di complicarci la vita e cerchiamo di guardare anche le cose positive. E’ logico, poi che, ci sono errori di testa e non tecnici che dobbiamo evitare se vogliamo diventare ancora più bravi. Ci abbiamo preso un gol ad Ancona e non dobbiamo ricaderci".

Calabro rinnova quindi il suo appello alla città. "Faccio i complimenti alla squadra, alla società e agli ultras che ci sono sempre mentre non vedo gli altri settori pieni. Significa che nonostante questi numeri, nonostante quello che stiamo facendo in campo ancora non c’è l’attaccamento da parte di tutti e questa è una cosa che mi dispiace perché se abbiamo un sogno dovrebbe essere condiviso da tante persone. Bisogna che tutti vengano a spingerci se davvero vogliamo fare qualcosa d’importante. Unica nota negativa, a parte il rigore, è che quando ho alzato la testa ho visto i settori di gradinata e tribuna quasi vuoti. Vorrei che la piazza si appassionasse a quello che sta facendo questa squadra. Vorrei avvicinare quanta più gente possibile e non a chiacchiere ma coi fatti come stiamo facendo".

Il tecnico leccese ha quindi spiegato le esclusioni iniziali di Finotto e Della Latta. "La prima per tenermi un cambio offensivo visto che davanti siamo corti. La seconda perché a centrocampo volevo determinate caratteristiche e Della Latta poteva essermi utile in caso di cambio forzato dietro". La Carrarese già ieri è tornata al lavoro e oggi sosterrà una doppia seduta visto che sarà impegnata in Abruzzo nell’anticipo di venerdì sera (ore 20.45) in casa del Pineto (Teramo).

Gianluca Bondielli