Carrarese Giovani all’esame Capannori. Fivizzanese Voglia di riscatto col Porcari

Due giornate sono davvero poche e non sembrano voler dire qualcosa. Infatti, il divario tra la coppia di testa Capezzano (6 punti) e Folgor Marlia (6) e le inseguitrici Carrarese Giovani, Atletico Lucca e Torrelaghese (4 punti) è di due lunghezze, tre su un gruppone che comprende l’altra lunigianese Fivizzanese, si può ben dire che il campionato di Prima categoria non sta dando delle indicazioni ben precise.

La Carrarese Giovani, con il 5-0 rifilato al Pieve Fosciana ha rimesso in moto entusiasmi e alle 15,30 in casa del Capannori porta dentro la voglia matta di continuare a stupire ancora. "Ci aspetta una trasferta molto molto delicata sia dal punto di vista tecnico che di tipologia di partita – sostiene alla vigilia mister Incerti –. Possiedono un attacco estremamente pericoloso basti pensare che domenica si sono permessi il lusso di tenere fuori Pistoresi, sicuro titolare in tutte le squadre. Ci troveremo di fronte ad una squadra con ambizioni di prim’ordine forte in ogni reparto se poi consideriamo che gioca in un campo come Lammari il tutto determina una trasferta molto insidiosa. Cercheremo di prepararci al meglio sempre con un unico obiettivo. Noi contrapporremmo il massimo dello sforzo per portare a casa un risultato positivo". In forse la presenza di Biasci, Jardella e Costa.

Trasferta insidiosa per il Romagnano di Battaglia: "Andiamo a Calci con la consapevolezza di affrontare una squadra che per valori non è da “0“ punti in classifica. Ci dobbiamo calare in una partita con coraggio senza paura perché siamo forti e dobbiamo iniziare a crederlo maggiormente e non aspettare lo schiaffo avversario per iniziare a giocare".

L’ Arena “Luni Paper“ manda in visione Fivizzanese-Porcari. "Dobbiamo ritrovare subito la rotta dopo la caduta di Corsagna – afferma mister Duchi –. Cercheremo di giocare al massimo per arrivare a centrare il bottino pieno". assenti Carnascioli,Bianchi, Forieri.

Tutti o quasi aspettano dal Mulazzo una risposta, oggi impegnato contro il Capezzano. Bortolasi e compagni non possono più commettere passi falsi e devono dare una risposta concreta, riprendendo a camminare.