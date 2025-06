Carrarese Giovani: ambizioni di gloria in Prima Categoria con Cucurnia

Ci sono sempre meno dubbi sulle rinnovate ambizioni di gloria della Carrarese Giovani che nella stagione 25/26 sarà protagonista nello scomodo ruolo di matricola sul palco della Prima Categoria. Dopo la conferma di pedine importanti come capitan Zuccarelli, Agnesini, Aghey, Iardella, Manfredi, Canesi, prospetti di spessore, proprietari dei propri destini, è partito dal patron del club gialloblù Giulio Dell’Amico un ordine perentorio: i giocatori migliori devono restare con noi ma al tempo stesso consapevoli di affiancargli altri ideali per il palcoscenico.

Nella giornata di ieri pomeriggio nei saloni del quartier generale della Professional Marmi è arrivata la stretta di mano con l’ex sette polmoni del Vallicisa e San Marco Avenza Gianmaria Cucurnia. Il centrale difensivo con potenzialità di tuttocampista si è legato alla società gialloblù per la prossima stagione. La Carrarese è senza dubbio in una botte di ferro. Dimostrando notevole fiuto, si ritrova a disposizione un prospetto che in questo momento ha maggior mercato.

"Sono contento di aver sposato il progetto della Carrarese Giovani – sono le considerazioni di Cucurnia –, una società giovane ma ambiziosa. Ritrovo tanti ex compagni di squadra, come il capitano Zuccarelli, Giacomo Canesi e il bomber Elia Bruzzi, il mister Incerti con il quale ho condiviso un anno a Vallicisa e tanti altri amici. Il presidente è una figura positiva che vuole costruire qualcosa di importante e sono convinto che tutti insieme riusciremo a toglierci delle soddisfazioni. Ho tanta voglia di mettermi in gioco in un campionato per me nuovo e di riscattare la delusione della passata stagione, che comunque senza i 10 punti di penalizzazione ci avrebbe visto vincitori. Che peccato". L’ex dell’Azzurra il 28 giugno prossimo convolerà a nozze con la campagna Silvia.