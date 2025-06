Carrarese Giovani: nuovi acquisti per la sfida in Prima Categoria

Entra nel vivo il mercato del mondo dilettantistico. In questi giorni la parte del leone l’ha recitata senza dubbio la Carrarese Giovani, neopromossa in Prima Categoria, che forse non partirà in pole position, perché onestamente il palcoscenico che si sta andando a delineare potrebbe essere uno dei più tosti degli ultimi 15 anni –almeno sulla carta – ma una cosa è certa: con la squadra di mister Massimiliano Incerti, chi punterà al salto di categoria, dovrà per forza di cose fare i conti con i gialloblù.

Dopo aver riconfermato la quasi totalità degli artefici della vittoria in Coppa Toscana che ha consegnato il passaporto al categoria superiore, nei giorni scorsi ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Elia Bruzzi con una poderosa stretta di mano col presidente Giulio Dell’Amico, la società di via Fosdinovo ha piazzato uno dietro l’altro altri quattro colpi a sensazione. Quattro prospetti di valore per il palco della Prima Categoria, considerato dall’osservatorio come una “Promozione 2”.

Come prima operazione in entrata il diesse Marco Vaccà si è assicurato le prestazioni del portiere Giacomo Ceragioli, ex numero Uno del Forte dei Marmi. Il colpo era nell’aria. È andato a segno due giorni fa dopo un lungo corteggiamento portato avanti in religioso silenzio. L’uomo-mercato del club gialloblù Marco Vaccà, in sintonia con il direttore generale Alberto Volpi e i desideri del tecnico Massimiliano Incerti, che ha spinto per averlo alle proprie dipendenze, nelle ultime ore hanno piazzato una stoccata micidiale non soltanto perché sono riusciti con una mossa fulminea ad accaparrarsi le prestazioni Antonio Monaco, ma perché sono riusciti a respingere gli assalti di una agguerrita e ben nutrita concorrenza. Non solo: siccome si vive anche di soddisfazioni, Vaccà ha concretizzato una terza operazione in entrata assicurandosi le prestazioni del centrale difensivo Francesco Sodini, difensore moderno, dotato di una buona tecnica e rapidità. Un progetto che hanno tenuto segretamente nascosto per diversi giorni per poi concluderlo nel pomeriggio di ieri con una stretta di mano che per le parti vale vome una firma. Firma che scatterà dal primo luglio prossimo alla riapertura delle liste trasferimento. Infine, all’ultima curva, dal Romagnano arriva il laterale basso di corsia destra Davide Bongiorni con trascorsi alla Fezzanese, Capezzano.