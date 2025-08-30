Carrarese, gli ultrà non entreranno in curva nord. Calabro: "Una scelta che penalizza città, società, staff tecnico e tifosi»

"Non avere l’apporto della nostra curva, dei tifosi più caldi, è un deficit. Li avremmo voluti con noi". Antonio Calabro non ha usato giri di parole ma è andato dritto al punto. "Ho sempre ritenuto giusto che ognuno segua i propri ideali. Mettiamo in conto l’assenza dei nostri tifosi in trasferta per due o tre volte ma tutto quello che noi abbiamo fatto in casa a livello di risultati è anche grazie a loro che soprattutto nei momenti di difficoltà ci hanno sempre sostenuto. Mi spiace, e l’ho detto anche a loro, perché si perdono qualcosa di importante. Non lo merita la squadra, il mister, la società ma soprattutto loro. Avrei preferito che anche contro l’orgoglio facessero un passo indietro. La Serie B a Carrara è un patrimonio fondamentale che va difeso da tutti".

"Ho sempre sostenuto che la forza di questo ambiente è che tutte le componenti hanno sempre remato dalla stessa parte – prosegue –. Città, tifosi, società, staff tecnico, squadra e tutti quelli che lavorano dietro le quinte. E’ una delle motivazioni che mi ha convinto a restare e che rende Carrara diversa da tutti gli altri posti. Eppure sembra che da quando siamo in Serie B, tolta la magia dei playoff, siano arrivati i problemi. La responsabilità non è loro, non è mia e non voglio neanche sapere di chi è ma io voglio unire questo ambiente non dividerlo. Mi sento responsabile perché evidentemente non sono stato chiaro nel far capire che la forza della Carrarese siamo tutti noi. Sto facendo magari un buon lavoro sul campo ma non ottimo fuori".

"La gara col Padova, e vi posso garantire che sarà la più difficile dell’anno soprattutto dopo una vittoria così importante nel derby – conclude , non la vincono solo i giocatori in campo, l’allenatore o la proprietà che è vicina ma la si vince tutti insieme ed avere un anello mancante fondamentale di una catena così consolidata non mi piace. Mi dispiace per loro, so quanto soffrono, ma vorrei ci stessero vicini".