Carrarese Guarino punto fermo dell’Under 21. Disputerà il campionato europeo in Slovacchia. Il difensore è uno dei tre “cadetti“ presenti nella nazionale. Il merito è della società apuana che lo ha rimesso in pista dopo un lungo infortunio

Alla fine ce l’ha fatta. Gabriele Guarino è riuscito ad entrare a far parte del gruppo finale dei 23 azzurrini che parteciperanno al campionato Europeo Under 21 che si disputerà dall’11 al 28 giugno in Slovacchia. Il difensore nativo di Molfetta ha superato anche l’ultima scrematura avvenuta dopo il ritiro di Tirrenia e sarà uno dei tre “cadetti“ (gli altri sono Desplanches del Palermo ed Ambrosino del Frosinone) presenti nella spedizione azzurra.

La Carrarese Calcio avrà, quindi, l’orgoglio di dare un proprio calciatore, anche se resterà tale solo fino al 30 giugno, alla nazionale italiana per la prestigiosa competizione continentale. E’ vero che Guarino è un giocatore in prestito e non di proprietà ma se il ragazzo ha riconquistato la maglia azzurra gran parte del merito è proprio da ascrivere alla squadra marmifera che lo ha rimesso in pista aiutandolo a recuperare da un lungo infortunio e rimettendolo in campo con gradualità sino a farlo diventare titolare inamovibile.

"Abbiamo lavorato per gli altri" aveva detto qualche tempo fa il tecnico Antonio Calabro alludendo ai diversi giovani in prestito che sono esplosi quest’anno all’ombra delle Apuane. Un’affermazione vera solo a metà perché se è pacifico che questi atleti ritorneranno ai rispettivi club rimane sotto gli occhi di tutti il lavoro svolto dalla Carrarese. La società apuana si è dimostrata, anche in un campionato difficile e probante come quello di Serie B, in grado di valorizzare talenti provenienti dalla massima serie. Questo la può far diventare in prospettiva un luogo privilegiato di crescita di giovani promesse e farle aumentare credito ed appeal agli occhi di club blasonati. Aprire ed implementare collaborazioni con società di prima fascia per accoglierne le stelle nascenti può rappresentare una delle chiavi per consolidarsi nella cadetteria.

Quest’oggi, intanto, segna la scadenza dei termini per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. La Carrarese ha già consegnato tutta la documentazione necessaria con largo anticipo (7/10 giorni fa) e sotto questo aspetto dorme sonni tranquilli.