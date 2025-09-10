Carrarese Hasa prenota una maglia da titolare: "Ho percepito sensazioni positive attorno a me"

Luis Hasa in campo a Catanzaro dal primo minuto? Il centrocampista ex Juventus e Lecce, arrivato in prestito dal Napoli nell’ultimo giorno di mercato, è in lizza per una maglia da titolare complice l’assenza per infortunio di Schiavi. Il classe 2004 sta avendo due settimane piene a disposizione per provare a convincere Antonio Calabro che come alternative nel reparto ha anche Parlanti e Melegoni. "Da quando sono arrivato ho percepito solo sensazioni positive – ha esternato il neo arrivato attraverso i canali ufficiali della Carrarese – . Sono entrato a far parte di un gruppo sano, che mi ha accolto benissimo, dove ho potuto riscontrare una grande amicizia che va anche oltre le mura dello spogliatoio. La Serie B è un campionato molto difficile nel quale figurano molte squadre blasonate e giocatori di livello assoluto, ma, nonostante ciò, abbiamo il dovere di lottare dal primo all’ultimo minuto su ogni pallone e in ogni match, consapevoli che, rimanendo uniti, possiamo toglierci tante soddisfazioni".

Il centrocampista ha offerto anche una breve presentazione delle sue caratteristiche: "Grazie alle mie doti di palleggio ed al contempo alla mia capacità di saltare l’uomo, soprattutto negli spazi aperti, spero di poter aiutare i miei compagni nella manovra offensiva e che la mia duttilità, anche tattica, possa rivelarsi un’arma importante per il raggiungimento degli obiettivi stagionali del gruppo. Dal punto di vista tecnico il mio desiderio è quello di poter dare il mio contributo, ritagliandomi più spazio possibile e mettendomi sempre a disposizione delle esigenze del mister e dello staff". Sempre a centrocampo è ormai fuori dal progetto tecnico Leonardo Capezzi, estromesso dalla lista, per il quale sembra che nelle ultime ore si siano fatte vive delle sirene dalla Turchia dove il mercato è ancora aperto. Per quanto concerne l’avversario il Catanzaro ieri ha potuto contare sul rientro in gruppo dei nazionali Favasuli e Bashi. Dei nuovi acquisti contro la Carrarese non sarà sicuramente disponibile Di Francesco, ancora alle prese con un’elongazione patita quando era ancora al Palermo, mentre c’è da capire se Ouden, che a Lecce si era allenato con il gruppo delle riserve, sarà già in condizioni accettabili. Quella in Calabria è una delle trasferte logisticamente più complicate per i tifosi azzurri ed il fatto di giocarla di sabato e di sapere solo con pochi giorni di preavviso i dettagli della prevendita per il settore ospiti (Curva Est) non ne facilita certo l’esodo. E’ sensato ipotizzare che non andrà oltre il centinaio il numero degli irriducibili presenti allo stadio “Nicola Ceravolo“.