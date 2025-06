Carrarese I gol che hanno segnato la stagione

In attesa della prossima stagione abbiamo voluto ripercorrere quella appena passata attraverso un viaggio alla ricerca delle 5 migliori reti in serie B della Carrarese. Non è stato facile perché tra i 39 gol realizzati dagli azzurri ce ne sono stati molti davvero belli. Alla fine abbiamo provato a scegliere quelli che non solo dal punto di vista estetico ma anche per importanza e peso specifico potessero essere i più significativi. Partiamo, a salire, dal quinto al primo.

5 – LA GIOCATA - 27° giornata Reggiana-Carrarese 2-2 (Zuelli) Iniziamo il nostro rewind con un gol "corale" che fotografa alla perfezione l’essenza della Carrarese di Calabro. Una combinazione da manuale fatta di precisi e veloci passaggi in verticale che hanno messo davanti al portiere un implacabile Zuelli. Un’azione manovrata che è l’emblema di una squadra che si è fatta unanimemente apprezzata per organizzazione e qualità di gioco.

4 – IL CABEZAZO - 37° giornata Carrarese-Modena 2-1 (Illanes) Non è stato tra i più belli ma con tutta probabilità è risultato il gol più importante dell’intera stagione, quello che ha dato la salvezza matematica alla Carrarese. L’inzuccata liberatoria di Julian Illanes, arrivata al minuto 89 con la squadra in dieci dal 19’ per l’espulsione di Fiorillo, è l’emblema di una Carrarese che non molla mai.

3 – IL FUNAMBOLO - 33° giornata Carrarese-Catanzaro 2-2 (Cherubini) Al terzo gradino del podio c’è un gol che è un condensato di quello che ha dato alla stagione azzurra Luigi Cherubini: estro, tecnica e velocità. La sua progressione con dribbling a rientrare lo avvicina a indimenticati fantasisti del passato.

2 – LA PERLA - 30° giornata Sudtirol-Carrarese 2-2 (Torregrossa) Al secondo posto della nostra personale classifica c’è il sontuoso colpo di tacco con cui Ernesto Torregrossa ha regalato al 92’ il preziosissimo pareggio a Bolzano. Una giocata di classe immensa che ha ulteriormente certificato la "resurrezione" del bomber italo-venezuelano all’ombra delle Apuane.

1 – LA PRODEZZA – 18° giornata Carrarese-Cosenza 1-0 (Cicconi) Un capolavoro di coordinazione, potenza e precisione. Il gol più bello della stagione è di Manuel Cicconi. Uno schema da corner azionato da Zuelli ma basato tutto sul sinistro da serie A del numero undici azzurro, non a caso l’uomo che ha partecipato a più gol di tutta la Carrarese (3 gol + 8 assist).