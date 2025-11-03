Carrarese Il capitano suona la sveglia. Imperiale: "Ora ripartiamo più forti di prima"

E’ stato Marco Imperiale da buon capitano a metterci la faccia anche in sala stampa dopo la seconda sconfitta consecutiva della Carrarese.

Com’è stato dal campo vedersi fischiare contro tre rigori?

"Sono cose che un po’ subisci anche mentalmente ma dobbiamo imparare a essere bravi a non rimuginarci troppo sopra. Bisognerebbe andare oltre e pensare alla gara perché avevamo ancora un tempo da giocare. Due rigori fortunatamente sono stati revocati dopo il controllo al var. Il primo, che era anche quello molto dubbio, è rimasto. Dispiace che una partita si sia sbloccata per un episodio così controverso anche perché era la terza gara in una settimana non dai ritmi alti e dalle mille emozioni".

E’ la quarta partita di fila che prendete due gol. State perdendo qualche certezza dietro?

"Non credo. Alla fine siamo sempre gli stessi a giocare, a prescindere da qualche cambio e da chi gioca prima o dopo, e sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e lo sappiamo fare bene. Dobbiamo ritornare sicuramente a ritrovare quella voglia, quella cattiveria di non prendere gol ma tutti quanti: non solo i difensori anche gli attaccanti e i centrocampisti".

Può aver inciso il fatto che era la terza gara in pochi giorni?

"Sì, ma fino ad un certo punto, perché il mister ha effettuato diversi cambi dalla partita col Venezia in poi. Energie fresche ce ne sono state. Qualcuno ha giocato di più ma siamo in condizione di fare le tre partite nell’arco di una settimana".

Sei rimasto l’unico giocatore di movimento a non saltare neppure un minuto. Come ti senti?

"Fa piacere giocare e fisicamente mi sento abbastanza bene. Cerco di dare una mano più che posso ai compagni. Poi è sempre il mister a prendere le decisioni".

Come si riparte adesso dopo due sconfitte?

"Dovremo essere bravi a tornare la Carrarese di qualche giornata fa. Queste due sconfitte ci devono pesare il giusto e dobbiamo ripartire più forti di prima già col Sudtirol pensando di portare a casa i tre punti. Il nostro primo obiettivo rimane la salvezza, da cercare da ottenere il prima possibile continuando a fare quello che stiamo facendo".

Quanto ritieni insidiosa la trasferta col Sudtirol?

"Non esistono partite facili in questo campionato, lo sappiamo bene. Dovremo andare là e giocare la nostra partita con le nostre idee e la nostra identità. Ci sarà sicuramente da soffrire e saremo in grado di farlo. Dovremo fare la solita partita da Carrarese, tutto qui".

Gianluca Bondielli