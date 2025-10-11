Carrarese Il ’prof’ Calabro sale in cattedra: "Siate liberi di fare errori perché formamo"

Antonio Calabro se la cava bene non solo coi suoi giocatori in un rettangolo verde ma anche sui banchi di scuola in mezzo alle scolaresche. Il tecnico della Carrarese ieri mattina è stato un insegnante d’eccezione all’Itis Galileo Galilei di Avenza dove ha avuto un’interessante confronto con le classi del triennio. Si è trattato del primo incontro della nuova stagione di un programma di appuntamenti che la Carrarese ormai da tempo porta avanti negli istituti scolastici cittadini. Mister Calabro ha cercato di dar consigli raccontandosi anche in prima persona.

"Regole precise non ce ne sono alla vostra età – ha spiegato –. Siate liberi di fare errori perché formano ulteriormente. Nella vostra esistenza, anche quella scolastica, arriveranno le sconfitte; sono frutto di decisioni sbagliate ma delle quali non dovete mai fare un dramma perché non è la scelta giusta che cambia la vita ma sono gli errori la vera lezione. Non dovete preoccuparvi di quello che succederà tra vent’anni. L’ho capito anch’io da qualche anno. semplificatevi le cose: date il massimo oggi senza pensare al domani".

"A 18 anni ho fatto il mio primo ritiro con una squadra professionista – ha continuato Calabro – e mi regalarono un libro, erano i Promessi Sposi, che non ho mai aperto perché pensavo che per diventare calciatore bastasse solo allenarmi. Poi ho capito che tutto serve nella vita e che soprattutto quello che pensi non ti possa servire ti porta a raggiungere la serenità in quello che fai. Ai miei giocatori dico sempre che la natura ha le risposte: il seme va seguito, innaffiato, concimato, devi curarlo ed avere pazienza perché prima o poi nascerà la pianta. Ogni pianta è diversa e deve essere curata con i suoi tempi così come ognuno di voi: siete diversi l’uno dall’altro, c’è chi ancora è seme, chi deve essere incentivato e chi persino estirpato per essere piantato nuovamente".

Calabro ha parlato di come rialzarsi. "É duro rimettersi in carreggiata dopo una caduta o una delusione ma se uno ci riesce acquista una personalità più forte. Prendete per esempio la gara contro l’Avellino, persa con un uomo in più. Sul 2-1 tutti noi abbiamo pensato fosse fatta e questa mentalità ci ha portato alla sconfitta. Il giorno dopo, nella correzione della partita, ho fatto vedere un pezzo del film Rocky. Quando Rocky partito dalla strada, è diventato qualcuno ed ha iniziato a pensarsi il più forte di tutti ha perso; ha perso non perché a combattuto male o cambiato tattica ma perché nella testa non aveva lavorato bene".