Carrarese Il punto di forza è la verticalizzazione. Bleve è il portiere meno impegnato del torneo

La seconda sosta del campionato consente di fare una prima serie di considerazioni sulla Carrarese. L’avvio è stato ottimo con oltre il doppio dei punti raccolti nelle prime 7 giornate rispetto all’annata precedente: 10 contro 4. Stanno uscendo fuori anche alcune caratteristiche precipue della squadra che mantiene un possesso palla nella norma (47,86%), la stessa media del Palermo per intenderci, ma ha il suo punto di forza nelle verticalizzazioni.

La squadra di Antonio Calabro, infatti, è la squadra che vanta il maggior numero di passaggi lunghi riusciti in Serie B (209) ed anche la miglior percentuale di lanci lunghi completati a partita (29,4). La Carrarese, insomma, sa bene come ribaltare velocemente il fronte d’azione. Passando ad analizzare i vari reparti il dato che spicca per la retroguardia è che Marco Bleve è il portiere meno impegnato del campionato visto che ha subito solo 8 tiri nello specchio della porta e che la squadra apuana è quella ad aver totalizzato il maggior numero di partite senza prendere gol (4). Parliamo, quindi, di una fase difensiva a livelli top per la categoria. Ci sono statistiche, però, che vanno a suffragare anche l’ottimo lavoro svolto in fase offensiva dove gli azzurri vantano non a caso il terzo miglior attacco del campionato con 11 gol.

Nella metà campo avversaria il tecnico salentino lascia ai suoi ampia libertà di inventare. Non è un caso che la Carrarese sia prima per tentativi di dribbling effettuati (119) e anche per dribbling riusciti (63). Calabro chiede ai suoi ragazzi di non aver paura neppure di tirare. La Carrarese è settima per tiri in porta fatti (30) e quarta per tiri da fuori (40).

Un altro aspetto da sottolineare è che è quinta per grandi occasioni da rete create (15) e prima per pali colpiti (5) a dimostrazione che le conclusioni sanno essere anche efficaci. Ci sono due ultime statistiche che a nostro avviso fotografano bene altre peculiarità dell’attacco marmifero. La prima è il terzo posto nei duelli offensivi vinti (399) che fa capire la grande caparbietà e le doti di lotta degli attaccanti. La seconda voce è l’ultimo posto nei fuorigioco fischiati (soltanto 3) che premia la capacità di muoversi nei tempi e negli spazi giusti da parte degli avanti azzurri.