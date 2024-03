Carrarese Il tecnico Calabro al settimo cielo: "Grande prestazione. Grazie a tutti i ragazzi"

Antonio Calabro è l’emblema della felicità. La sua Carrarese ha compiuto l’impresa spezzando la lunga imbattibilità del Cesena. "Contro i migliori volevo una risposta sotto il profilo dell’atteggiamento – spiega il mister pugliese –, perché il gap nei loro confronti è stato soprattutto caratteriale, e l’ho avuta. Abbiamo fatto una grande prestazione, soprattutto in 11 contro 11, nonostante il Cesena abbia confermato tutto il suo valore. La partita dopo il gol preso non si era messa bene soprattutto per le caratteristiche del Cesena che nelle ripartenze diventa devastante. Siamo stati bravi a spingere restando equilibrati. La superiorità numerica l’abbiamo sfruttata bene all’inizio poi abbiamo girato un po’ troppo palla quando c’era possibilità di entrare e far ancora male. Il Cesena, comunque, tre gol in una partita non li aveva mai presi. Alla fine abbiamo subito un secondo gol che non va mai preso perché poi il calcio è strano e può succedere di tutto. Le cose positive sono tante, l’unica negativa gli ultimi 5 minuti. Sono soddisfatto sotto tutti gli aspetti e ringrazio i ragazzi che hanno giocato tutti sopra le righe".

"La scelta di Capezzi? – prosegue il tecnico –.Sta facendo prestazioni importanti e merita di giocare. C’era bisogno di qualità di palleggio in mezzo al campo perché se avessimo perso molti palloni avremmo consentito a loro di ripartire. L’ho pensata così con giocatori che mi dessero più equilibrio in fase di possesso. La dedica l’avevo promessa ai 42 tifosi di Pineto anche se tutta la tifoseria stavolta ha risposto presente e mi fa piacere".

Un fantastico martedì lo hanno trascorso, anche senza scendere in campo, il difensore Tommaso Di Matteo (classe 2005) ed il trequartista Iacopo Amato (classe 2007) che hanno ricevuto la loro prima convocazione in prima squadra. "Una convocazione non banale – ha commentato il responsabile del settore giovanile Gabriele Galeotti – in una gara così importante. Ringrazio mister Calabro per questa chiamata che da lustro al lavoro quotidiano di tutto il settore giovanile e conferma quanta attenzione ci sia da parte della dirigenza della Prima Squadra a far emergere il talento coltivato in casa. Di Matteo si distingue per tenacia e carattere e ormai da un mese si allena stabilmente con mister Calabro. Per Amato, che è addirittura un 2007, è il coronamento di lungo percorso in azzurro che lo ha portato ormai con assiduità alla Primavera 3 di mister Pozzi come sotto leva. Lo conosco bene per averlo allenato e oltre alle qualità innate da trequartista ha grande doti umane e maturità".