Carrarese in attesa: penalizzazione Brescia sconvolge la Serie B 2025-2026

La Carrarese si è guadagnata con merito la facoltà di essere ancora ai nastri di partenza del campionato di serie B 2025-2026 ma non sa ancora quali saranno tutte le sue prossime avversarie e guarda con interesse agli sviluppi che sta avendo l’appendice del campionato. I playoff hanno detto sinora che Palermo e Cesena resteranno nella cadetteria mentre Juve Stabia e Catanzaro si giocheranno le semifinali rispettivamente con Cremonese e Spezia. La notizia più eclatante, però, ieri non è arrivata dal campo bensì dal rinvio da parte della Lega del match di playout tra Frosinone e Salernitana. Alla base ci sarebbe una probabile penalizzazione del Brescia per un’irregolarità nel pagamento di stipendi e contributi della scadenza di febbraio. La società di Massimo Cellino avrebbe coperto la parte relativa alle tasse con crediti d’imposta rivelatisi inesistenti. La verifica dell’Agenzia delle entrate, avvenuta proprio in questi giorni, avrebbe confermato questa tesi. A questo punto è destinato ad aprirsi uno scenario sconvolgente nella zona retrocessione. La penalizzazione del Brescia (si parla di 4 punti) porterebbe alla retrocessione diretta del sodalizio lombardo assieme a Cittadella e Cosenza. Il Frosinone si ritroverebbe, invece, automaticamente salvo, mentre la Sampdoria sarebbe ripescata per un ciuffo di capelli e chiamata a fare il playout con la Salernitana, stavolta con i granata col vantaggio del piazzamento più favorevole. Un vero e proprio sconquasso, insomma, con le inadempienze finanziarie, ormai tristemente all’ordine del giorno in serie C, che sembrerebbero essersi allargate a macchia d’olio anche nella serie cadetta.

La Carrarese rimane naturalmente, e tranquillamente, spettatrice interessata in attesa di concedere ai propri giocatori un po’ di meritato riposo. Il gruppo squadra si ritroverà domani a Carrara per continuare l’ultima serie di allenamenti. La ’dead line’ della stagione dovrebbe coincidere con la fine del mese di maggio. Intanto va dato atto di come, numeri alla mano, anche i tifosi della Carrarese abbiano avuto un ottimo impatto sul campionato di serie B. ’StadiaPostcards’ ha effettuato uno studio sulle squadre che hanno portato più sostenitori in trasferta. Lo ha vinto il Catanzaro con 18.330 tifosi. La Carrarese si è piazzata con un più che lusinghiero decimo posto con un totale di 10.016 tifosi che si sono mossi nelle 19 trasferte previste. La media di tifosi in trasferta a partita è stata di 527, assolutamente non male se si considerano gli spettatori in generale delle varie squadre, il loro bacino di utenza e il blasone, nonchè il fatto che si è dovuti andare ai lati opposti dello Stivale.

