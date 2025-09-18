Carrarese In crescendo il rendimento dell’Avellino. Sabato La Nazione regala il poster degli azzurri

Una sconfitta, un pari ed una vittoria. E’ andato in crescendo il rendimento dell’Avellino che verrà allo stadio dei Marmi domenica rinfrancato nel morale e con il pieno di tifosi biancoverdi al seguito.

GLI AVVERSARI

I 620 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti dello stadio dei Marmi sono andati esauriti in poche ore. La curva sud sarà, quindi, strabordante del tifo irpino. L’Avellino si sta preparando per la sfida di domenica ed il tecnico Biancolino sta studiando la formazione da opporre alla Carrarese. Rispetto all’undici vittorioso col Monza l’unica novità potrebbe essere il rientro di Cagnano, che ha scontato il turno di squalifica, sulla sinistra. Come modulo verrà riproposto un 3-4-2-1 abbastanza speculare all’assetto della Carrarese per cui attendiamoci tanti duelli. Tra le file dei “lupi“ restano fuori i lungodegenti Patierno, Rigione, Favilli e D’andrea più Tutino, operatosi in questi giorni alla caviglia destra ed out per un mese e mezzo. Sono da valutare le condizioni di Kumi, fermo per un affaticamento, mentre Pane ha ripreso ad allenarsi.

IL PERSONAGGIO

La Carrarese ha scelto Bartosz Salamon per il focus settimanale su uno dei suoi giocatori. "Le prime settimane sono andate bene – ha spiegato il difensore polacco, che deve ancora scendere in campo – oltre le più rosee aspettative. Ho trovato una società seria, con visione e voglia di portare avanti un progetto importante. Ci stiamo allenando con uno staff molto preparato e il gruppo squadra è unito. Sono stato accolto benissimo da tutti. Fisicamente sto meglio; mi sento pronto per giocare e se la squadra avrà bisogno di me sarò pronto a lottare per questa maglia. Conoscendo bene il campionato di Serie B sono consapevole delle grandi difficoltà che ci attenderanno e dell’equilibrio che regnerà fino alla fine. Il divario tra le prime ed i bassifondi è minimo. Il livello generale delle squadre è alto e si gioca a forte intensità. Noi abbiamo chiaro in mente il nostro obiettivo e con umiltà, concentrazione e dedizione al lavoro siamo consapevoli di poterci togliere grandi soddisfazioni. Un saluto affettuoso va ai tifosi azzurri, che mi hanno accolto con grande entusiasmo e che rappresentano un valore aggiunto dimostrando grande vicinanza".

POSTER IN OMAGGIO

La Nazione ha in serbo un bel regalo per tutti i tifosi della Carrarese. Sabato 21 settembre con l’edizione di Massa Carrara del nostro giornale sarà possibile avere in omaggio il poster in carta patinata formato 50x70 della squadra azzurra. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la Carrarese Calcio 1908 e si avvale della partnership con diverse realtà vicine al mondo gialloazzurro come Fisiorehab 360, Zen Studio Pilates, Rosticceria Dany, Sicur Più di Zambelli Paolo, Red Ricerca e Distribuzione SRL, LièVita, Motor Service, Biscottificio Piemonte Dogliani, Silectra Srl, Serramenti Progetto Casa, Autoricambi Apuani.