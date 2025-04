Carrarese Incrocio pericoloso col Cittadella. I veneti faticano a fare punti al ’Tombolato‘

A distanza di oltre cinque mesi Carrarese e Cittadella si ritroveranno di fronte sabato e si riproporrà in panchina il duello tra Calabro e Dal Canto vinto nettamente all’andata dal tecnico di Melendugno. Il 3 a 0 confezionato in meno di 40 minuti rimane ancora il successo più largo ottenuto dagli azzurri in questo campionato di Serie B. Dall’andata, però, il Cittadella ha cambiato decisamente passo. Dal Canto era subentrato da una giornata quando ha incontrato la Carrarese ed aveva ereditato una squadra allo sbando, terzultima in classifica. Il suo lavoro è stato comunque buono se si considera che adesso ha ben 6 formazioni dietro la sua e se il campionato finisse oggi sarebbe salvo.

Nel girone di ritorno i veneti hanno fatto più punti degli apuani (14 contro 12) e alla 28ª giornata erano riusciti nel clamoroso sorpasso in classifica. La Carrarese, però, domenica ha operato il controsorpasso. Il Cittadella è squadra atipica, totalmente indecifrabile, capace di andare a vincere a Castellammare di Stabia e poi di prendere cinque gol in casa dal Sudtirol oppure di portarsi sul 2 a 0 a Cremona e farsi riprendere nel giro di tre minuti. La peculiarità del team granata è quella di aver fatto due terzi dei propri punti (23 su 34) in trasferta.

E’ un ruolino di marcia, in pratica, antitetico a quello della Carrarese. Il Cittadella fatica tremendamente in casa dove nel girone di ritorno ha perso le ultime 5 partite disputate. Al Tombolato non ha ancora vinto nel 2005 e l’ultimo successo risale ad oltre 3 mesi, proprio alla prima di ritorno col Palermo del 29 dicembre risolta fra l’altro nel recupero. La Carrarese si troverà a giocare per l’ennesima volta contro un avversario disposto tatticamente in maniera speculare. I marmiferi non dovranno stare attenti soltanto all’ex in panchina ma anche a quello in campo. Riccardo Palmieri, arrivato a gennaio, è stato fortemente voluto proprio da Dal Canto che ne ha già fatto una colonna della squadra. Il centrocampista lodigiano ormai è stabilmente titolare da quattro gare consecutive. A sorpresa il mister veneto a Cremona gli ha cambiato anche ruolo non facendolo giocare da interno bensì da regista. Un’autentica novità anche per il giocatore che era stato avvertito soltanto il giorno prima ed aveva dato la propria disponibilità.

Prosegue, intanto, la prevendita del Settore Ospiti – Curva Nord che si chiuderà domani alle ore 19. Al momento sono stati superati i 100 tagliandi venduti ma al Tombolato si stima che alla fine potrebbero esserci oltre 200 tifosi azzurri. I biglietti sono acquistabili sul sito Ticketone.