Carrarese La classifica torna a sorridere. Gli azzurri si sono tolti dalle sabbie mobili

E’ stata finalmente una giornata di campionato da incorniciare per la Carrarese che col colpaccio di Frosinone si è tolta dalle sabbie mobili dell’ultima posizione e in un colpo solo si è messa alle spalle in classifica proprio i canarini e il Cosenza. Gli azzurri nel contempo si sono appaiati al Cittadella e portati a distanza di sorpasso da altre tre o quattro squadre. La classifica in Serie B è ancora molto corta e basta qualche risultato positivo di fila per risalirla.

E’ questo un aspetto che può dare speranza alla formazione di Antonio Calabro che alla ripresa delle ostilità, nel giro di due settimane, avrà di fronte 4 gare cruciali delle quali 3 da disputare in casa. Il 20 ottobre gli apuani ospiteranno il Mantova, matricola che ha avuto un ottimo impatto sulla categoria coi suoi 11 punti conquistati. Il 26 ottobre a Carrara arriverà il Cittadella per un vero e proprio scontro salvezza mentre il 29 ottobre è prevista la trasferta a Bari contro un’altra squadra che potrebbe lottare per la permanenza nella categoria. Il 2 novembre allo stadio dei Marmi si presenterà un’altra neopromossa, quella Juve Stabia che sinora rappresenta la rivelazione del torneo.

Dopo un avvio di campionato in salita, con un calendario tutt’altro che facile, la strada sembra farsi meno in salita per i marmiferi che si troveranno di fronte avversari più alla portata col vantaggio non indifferente di poter finalmente sfruttare il fattore campo. L’altro punto a favore potrebbe arrivare dall’infermeria che grazie a queste due settimane di stop potrebbe svuotarsi completamente. Cavion già con il Frosinone si è seduto in panchina e col Mantova dovrebbe essere nella piena efficienza. Stesso discorso vale per Falco, anche lui già da un paio di settimane rientrato tra i convocati ma sinora mai sceso in campo neppure per un minuto. Ci sono buone possibilità che anche l’islandese Hermannsson durante la sosta riesca a smaltire il problema muscolare di lieve entità che lo sta tenendo fermo. Stesso discorso vale per Shpendi, lasciato precauzionalmente a riposo nell’ultima trasferta. Maressa, infine, ha giocato e segnato con la Primavera 3 mostrandosi recuperato.