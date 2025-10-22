Carrarese La media dei punti sale a 1,37 a gara. L’incremento è minimo ma molto significativo

La Carrarese sta proseguendo il lavoro in vista del match di sabato col Venezia.

IL BOLLETTINO

Ieri mattina il gruppo si è allenato regolarmente nonostante le condizioni meteo difficili delle notte precedente. All’appello mancavano ancora Calabrese e Parlanti che stanno continuando a lavorare a parte. Per il momento non sono ancora chiari i loro tempi di recupero ma non sembra trattarsi di problemi di grave entità. Per il resto mister Calabro ha a disposizione tutti gli effettivi e per la giornata odierna ha in programma una doppia seduta di allenamento.

STATISTICHE

Siamo soltanto a circa un quinto del percorso (8 giornate su 38) ma il trend della Carrarese è quello giusto per la salvezza. La squadra azzurra lo scorso anno ha chiuso il suo primo campionato di Serie B con 45 punti e una media punto di 1.18 che le ha consentito di tenere sotto di lei ben 8 squadre. Ad oggi la media punto degli apuani è salita a 1,37. Un incremento che di primo acchito può non sembrare così significativo ma che rapportato sul lungo periodo porta ad una proiezione di 52 punti totali. In un campionato così equilibrato e di conseguenza con una accentuata spartizione dei punti riuscire a mantenere questo attuale ruolino di marcia garantirebbe la seconda salvezza consecutiva oltre ogni ragionevole dubbio.

CACCIA AL BIGLIETTO

Ieri si è aperta la prevendita per il match interno col Venezia. Per quanto riguarda il settore ospiti la vendita dei biglietti, come stabilito in sede di Gos, è stata riservata ai soli residenti nella regione Veneto. Nella fresca trasferta in Toscana di domenica scorsa, ad Empoli, sono stati 364 i supporters lagunari al seguito della squadra. Diciamo che anche a Carrara ci si attende una cifra analoga che andrebbe ad occupare circa metà della Curva Sud. La speranza naturalmente è che tutti gli altri settori dello stadio, vista l’importanza dell’incontro e l’avversario di blasone, possano venire riempiti dagli sportivi apuani in modo da far prevalere nel tifo oltre che nel numero la presenza locale.

VALZER DELLE PANCHINE

Lo ha inaugurato l’Empoli esonerando Pagliuca e riprendendosi, Dionisi liberato dal Palermo, e questa settimana è proseguito con l’allontanamento di Donati da parte della Sampdoria che ha puntato sul duo Gregucci-Foti. A La Spezia traballa non poco la panchina di D’Angelo ma la società ligure per il momento ha deciso di non cambiare. Altri allenatori sulla graticola sono Aquilani al Catanzaro e Caserta al Bari. Va anche detto che il quadro degli esoneri è meno accentuato rispetto allo scorso anno quando di questi tempi erano già saltati 4 allenatori: Pirlo (Sampdoria), Stroppa (Cremonese), Gorini (Cittadella) e Vivarini (Frosinone).