Carrarese La salvezza passa da Reggio Emilia. Saranno 800 i tifosi al seguito degli azzurri

La tifoseria carrarina si prepara ad invadere Reggio Emilia. Potrebbe toccare le 700 o 800 unità la rappresentanza di sostenitori azzurri presenti sabato pomeriggio al Mapei Stadium – Città del Tricolore. La prevendita per il settore ospite, apertasi lo scorso week end, è iniziata in maniera spedita con già 300 biglietti venduti in questi primi giorni. E’ facile credere che questo numero possa tranquillamente venir raddoppiato nelle prossime ore vista da una parte l’importanza della partita e considerato soprattutto il fatto che si tratta di una delle trasferte più abbordabili con i suoi 160 chilometri di distanza ed il suo viaggio di meno di due ore. Il Settore Nord, riservato agli ospiti, può contare fra l’altro ben 4000 posti. Il biglietto è acquistabile al costo di 20 euro più diritti di prevendita sul sito e nei punti Vivaticket della Provincia di Massa Carrara.

La Reggiana si presenta a questa sfida salvezza con un punto in meno in classifica rispetto alla Carrarese e con il rammarico di aver visto sfumare nel recupero a Frosinone una vittoria che l’avrebbe catapultata in una posizione più tranquilla. Un match che rispecchia un po’ l’andamento altalenante che i granata stanno avendo in questa stagione. Parliamo di una squadra sicuramente di categoria ma che per il momento ha numeri quasi tutti peggiori, se si è eccettua il numero di sconfitte, a quelli della Carrarese. All’andata, nell’ultima partita casalinga disputata a Pisa dai marmiferi, il confronto si concluse a reti inviolate ma con qualche recriminazione della formazione toscana per alcune ghiotte occasioni fallite nel finale. A quasi 5 mesi di distanza da quell’incrocio, sabato sarà una sfida del tutto diversa con una posta in palio dal peso specifico molto più alto.

La squadra di Calabro ha bisogno di dare una continuità al successo con la Salernitana. La Reggiana dal canto suo è tornata a muovere la classifica col punticino di Frosinone dopo i due stop consecutivi patiti contro Sudtirol e Cesena.

In casa azzurra ieri si sono ripresi gli allenamenti con la squadra ben focalizzata sul nuovo impegno. Il tecnico salentino è uscito dal match di sabato con tante buone risposte avute in tutti i reparti. In particolare proprio nei ruoli in cui c’erano dei ballottaggi le scelte sembrano averlo premiato. Giocatori come Oliana, Zuelli, Zanon e Finotto sono risultati, infatti, tra i migliori in campo. Ha risposto presente anche quello zoccolo duro (Imperiale, Schiavi, Cicconi) che ha sempre rappresentato la colonna portante della squadra. Tutto ciò senza dimenticare la crescita di giovani speranze (Guarino, Cherubini) che stanno facendo un ottimo apprendistato in vista di un futuro che può portarli molto più in alto.