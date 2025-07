Carrarese La scommessa si chiama Melegoni. Un’intera stagione per dimostrare il vero valore

Si è aperto ufficialmente il mercato estivo ma un importante rinforzo la Carrarese potrebbe trovarselo già in casa. C’è un giocatore, infatti, sul quale la società azzurra ha fatto un grande investimento che si confida possa essere pienamente ripagato nella prossima stagione. Filippo Melegoni è stato il primo acquisto invernale di gennaio, arrivato dal Genoa con due anni e mezzo di contratto, e si sperava potesse avere un impatto maggiore già da questo campionato. Mister Calabro se l’è portato subito in panchina con la Juve Stabia, a pochi giorni dal suo arrivo, facendolo esordire dal primo minuto la settimana seguente col Brescia salvo poi sostituirlo dopo un tempo.

Il classe 1999 di Como è partito titolare anche col Cosenza poi non ha partecipato alla vittoriosa gara interna contro la Salernitana. E’ stato riproposto di nuovo nell’undici di base a Reggio Emilia, in quella che è rimasta forse una delle sue migliori performance. Da lì il suo impiego è diventato sempre più sporadico e saltuario. C’erano elementi più pronti e funzionali in quel determinato momento e c’era una salvezza da andarsi a prendere senza avere il tempo di fare troppi esperimenti. Il tecnico salentino ha dovuto impegnarsi per trovare la posizione più adatta ad un elemento eclettico ma che è arrivato in una squadra che aveva già meccanismi rodati e determinati equilibri. Ecco così che a Melegoni, schierato come braccetto di centrocampo col Brescia, è stato alzato progressivamente il raggio d’azione tanto da arrivare a essere impiegato come uno dei due trequartisti o anche come unica sotto punta.

Alla fine il giocatore ha concluso l’anno con 10 presenze, di cui 5 da titolare, su un totale di 16 giornate a disposizione. In tre mesi e mezzo alla Carrarese ha giocato complessivamente solo 414 minuti senza incidere particolarmente. Non ha segnato reti, non ha fatto assist. Dal numero 5 lombardo ci si aspettava francamente di più. Quest’anno avendo la possibilità di fare tutta la preparazione con la squadra mister Calabro avrà la possibilità di lavorarci sopra molto di più. Di sicuro per essere utilizzato come interno dovrà migliorare nella fase d’interdizione e per giostrare da trequartista fare un salto in avanti per quanto concerne pericolosità e concretezza offensiva.