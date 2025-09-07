Carrarese La sosta per recuperare gli infortunati. Si allungano i tempi per il rientro di Torregrosa

Una sosta capitata al momento giusto. La Carrarese sta sfruttando la pausa del campionato per cercare di recuperare gli infortunati ma anche per far sintonizzare col resto del gruppo tutti gli ultimi acquisti arrivati a campionato già iniziato cominciando da Salamon e proseguendo con Sekulov, Hasa ed Arena. Gli ultimi quattro giorni sono stati particolarmente tosti. Mister Calabro ed il suo staff hanno sottoposto i loro ragazzi a degli allenamenti veramente pesanti. Mercoledì e giovedì si è pigiato sull’acceleratore mentre venerdì è stata giornata di doppia seduta. Ieri mattina, prima del rompete le righe, si è fatto un lavoro prevalentemente aerobico, di corsa ad alta intensità.

La squadra si sta godendo adesso di due giorni di riposo (l’intera domenica più le due mezze giornate di sabato e lunedì). Da lunedì prossimo riprenderà la settimana tipo visto che gli azzurri saranno impegnati di sabato a Catanzaro. Per quanto riguarda gli infortunati su Schiavi sono confermate le 3 o 4 settimane di stop per smaltire lo stiramento e tornare a disposizione. Sarà molto difficile vederlo già in campo al “Ceravolo“ mentre potrebbe farcela per la gara interna con l’Avellino. Per Torregrossa, che sembrava il più vicino al rientro, si è un po’ allungata la tabella di recupero come accennato anche dal ds Iacopo Pasciuti in conferenza stampa. La zona del polpaccio sembra essere “pulita“ ma il giocatore continua a non avere bellissime sensazioni. Per questo si è preso un po’ più di tempo anche in considerazione del fatto che adesso là davanti c’è abbondanza ed è inutile forzare troppo le cose. Distefano, infine, ha accusato un’infiammazione al tendine della spalla operata e dovrà fare una serie di terapie. Anche per lui si parla di uno stop quantificato tra i 20 ed i 30 giorni.

Riguardo ai nuovi sia Hasa che Arena sono dei ragazzi giovani, brevilinei e dal peso leggero. Non avranno particolari difficoltà nell’entrare in forma. Sekulov stava già abbastanza bene quando è arrivato a Carrara e lo ha dimostrato anche nei 25 minuti in cui è stato in campo contro il Padova. Salamon è il giocatore col “motore“ più pesante ma è anche quello a Carrara ormai da più tempo e l’aspetto più positivo è che in queste due settimane di lavoro non ha avuto contrattempi.

E’ ancora presto per parlare di formazione anti-Catanzaro ma in prospettiva, a meno di altri imprevisti, il tecnico di Melendugno dovrà pensare soprattutto a come sostituire Schiavi. Col Padova sia Parlanti nel primo tempo che Melegoni nella ripresa non hanno convinto. Potrebbe essere data una nuova chance a uno dei due o gettato subito nella mischia Hasa, arrivato in prestito dal Napoli con una gran voglia di tornare protagonista in campo.